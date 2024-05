Dopo lunga e faticosa stagione, Virtus Assisi celebra sua salvezza in Serie C

Faticosa stagione – La Virtus Assisi ha raggiunto un traguardo significativo! Dopo una stagione piena di sfide, la squadra ha assicurato la sua permanenza in Serie C. Sotto la guida del loro allenatore, Piazza, i giocatori hanno dimostrato un impegno eccezionale nel corso della stagione.

La prima metà della stagione non è stata memorabile per la squadra, ma hanno saputo rimettersi in gioco nel girone di ritorno. Hanno sfiorato i playoff, ma alla fine hanno dovuto affrontare una dura finale playout. La partita decisiva, la quinta della serie, è stata particolarmente difficile. I loro avversari, il Basket Tolentino, hanno preso il comando nel primo quarto.

Tuttavia, la Virtus Assisi non si è lasciata scoraggiare. Hanno preso le misure, sono cresciuti come squadra e hanno lottato. Nel secondo quarto, i ragazzi di Piazza hanno preso il sopravvento. Sono passati in vantaggio e da lì hanno cambiato marcia. Sono rientrati in campo con determinazione, e nonostante la resistenza degli avversari, la Virtus Assisi ha accelerato il ritmo di gioco.

Il PalaSir era pieno di tifosi che sostenevano la squadra. Quando la vittoria è stata finalmente raggiunta, la festa è esplosa. La partita si è conclusa con il punteggio di 69-58 in favore della Virtus Assisi. Questa vittoria ha assicurato alla squadra la salvezza e la possibilità di partecipare al prossimo campionato di Serie C.

La partita finale ha visto molti giocatori dare il loro contributo. Tra questi, Santantonio, Bugionovo, Provvidenza M., Anastasi J., Provvidenza G., Ouro Bagna, Genjac e Razzi hanno tutti segnato punti per la Virtus Assisi. Dall’altra parte, Ruggiero, Malloni, Vissani, Conti, Olocco, Pelliccioni, Mazzoleni e Raponi hanno lottato duramente per il Basket Tolentino.

In conclusione, la Virtus Assisi ha dimostrato una grande tenacia e spirito di squadra durante tutta la stagione. Questa vittoria è il risultato del loro duro lavoro e dedizione. Non vediamo l’ora di vedere cosa riserverà il futuro per questa squadra in Serie C.