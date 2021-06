Inaugurato il campetto da basket all’aperto a Santa Maria degli Angeli

Chiama o scrivi in redazione

Inaugurato questa mattina il campetto da basket all’aperto a Santa Maria degli Angeli

Inaugurato oggi, mercoledì 2 giugno 2021, alla presenza delle massime autorità cittadine, il campetto da basket all’aperto che sorge nell’area verde tra via Diaz e via San Bernardino da Siena a Santa Maria degli Angeli. Il campetto sarà fruibile da oggi grazie al Patto di collaborazione tra il Comune di Assisi e la nostra società sportiva Asd Virtus Assisi.

Nelle immediate vicinanze della scuola d’infanzia Cimino, in una zona molto frequentata da famiglie e ragazzi, in quella che prima era una pista sono stati realizzati 3 mini campi da basket utilizzabili contemporaneamente”.

“Siamo molto orgogliosi di avere contribuito alla riqualificazione di questa area. La pandemia ha costretto i nostri atleti a stare chiusi in casa per troppo tempo, e l’idea è stata quella di adoprarci per permettergli, quando sarebbe stato possibile, di fare attività all’aperto”.

Sono queste le parole del presidente della Virtus Assisi Massimo SEmprevivo, che poi prosegue: “Vedere questa mattina, mercoledì 2 giugno 2021, così tanti ragazzi giocare sui tre campi contemporaneamente è stato veramente emozionante, e ci ripaga di tutto gli sforzi fatti. Da presidente della Virtus voglio ringraziare l’amministrazione comunale che ha sposato il progetto ed esprimere tutta la mia gratitudine al gruppo dei consiglieri che si sono prodigati attivamente alla realizzazione di questa opera. Un ringraziamento particolare va a Tommaso Caracciolo (UmbriaGas) e Raffaele Pagano (G. M. Group) senza i quali realmente non sarebbe stato possibile portarla a termine.

Infine voglio fare un appello a tutti i ragazzi che ne usufruiranno: abbiatene cura!”.

Poi l’invito del presidente a tutti i ragazzi: “Rispettate tutti gli sforzi che abbiamo fatto per cercare di renderlo nuovamente fruibile. E usatelo più che potete!”.