Karate FESIK-CSI: Epyca-TKS brilla a Salsomaggiore Terme

Tre giorni di gare, numerosi podi per il team assisano

Karate FESIK-CSI – L’edizione 2024 del Campionato Nazionale Agonisti FESIK-CSI, disputatasi a Salsomaggiore Terme dal 9 all’11 maggio, ha registrato un’affluenza record con 1.085 atleti in gara e 71 squadre rappresentate da ogni parte del territorio nazionale. In un contesto altamente competitivo, il team Epyca-TKS di Assisi ha confermato il proprio valore distinguendosi in tutte le giornate della manifestazione.

Il primo giorno di competizioni, dedicato al Kata All Style individuale, ha visto il gruppo umbro aprire il proprio medagliere. In particolare, nella categoria Minicad/Cad (14-17 anni), il quindicenne Rudyshyn Alessandro ha conquistato il secondo gradino del podio, assicurandosi la medaglia d’argento nella Coppa Italia. Una prestazione che ha evidenziato precisione tecnica e concentrazione, qualità centrali nelle esibizioni individuali.

Nella seconda giornata, il Team Epyca-TKS ha ottenuto altri risultati significativi, sempre nel Kata individuale. Gli atleti, impegnati in diverse categorie e fasce di età, hanno confermato la loro competitività attraverso un ampio ventaglio di prestazioni premiate. Mattia Pecci ha raggiunto il secondo posto nella categoria Minicad/Cad (14-17 anni) cinture Blu-Marrone. Nella stessa classe di età e cintura, Chanel Ronca ha replicato il risultato, guadagnando anch’essa la medaglia d’argento.

Sempre nella giornata di sabato, tra le cinture nere, Mattia Cipiciani ha ottenuto il terzo posto nella categoria Minicad/Cad (14-17 anni), portando a casa una medaglia di bronzo. Successivamente, tra gli Junior/Senior (18-35 anni) cinture nere, sono arrivate altre due medaglie. Edoardo Italiano ha chiuso al terzo posto, mentre Gianfranco Bertoldi ha centrato la seconda posizione, entrambi salendo con merito sul podio.

Il terzo giorno di gare, interamente riservato alle prove di Kumite (combattimento), ha completato l’ottimo bilancio del team. Guidati a bordo tatami dal Maestro Simone Cipiciani, affiancato dai coach Manuel Panunzi e Gianfranco Bertoldi, gli atleti assisani hanno affrontato le sfide con determinazione.

A inaugurare la giornata è stato Mattia Pecci, che ha ottenuto un terzo posto nella categoria Cadetti (14-15 anni -55 kg), cinture Blu-Marrone. Poco dopo, Manuel Panunzi – in doppia veste di coach e atleta – ha conquistato l’unico oro individuale della spedizione umbra, imponendosi nella categoria Juniores (18-20 anni +80 kg), cinture nere.

La serie di risultati si è allungata con Chanel Ronca, salita nuovamente sul podio con un terzo posto nella categoria Cadetti femminile (14-15 anni -50 kg) cinture Blu-Marrone. A seguire, Edoardo Italiano ha bissato il risultato del giorno precedente, ottenendo un altro terzo posto nella categoria Juniores (18-20 anni -80 kg), sempre tra le cinture nere.

A concludere positivamente la manifestazione è stato Kevin Konan, secondo classificato nella categoria Seniores (21-35 anni -75 kg) cinture Blu-Marrone. Il suo argento ha suggellato una tre giorni ricca di successi per il team umbro, capace di primeggiare sia nel kata che nel kumite.

Tra gli elementi fondamentali del gruppo, anche il contributo di due arbitri nazionali, Federico Belloni e Deneb Cantone. Pur operando ufficialmente nella giuria della competizione, i due restano figure chiave all’interno del progetto sportivo Epyca-TKS, sottolineando la profondità tecnica e organizzativa del sodalizio assisano.

L’evento ha rappresentato non solo una vetrina per l’agonismo nazionale, ma anche una conferma della costante crescita del karate giovanile e senior all’interno delle realtà associative come FESIK-CSI. Per il team Epyca-TKS si tratta di un ulteriore passo nel consolidamento di una struttura competitiva capace di formare atleti, tecnici e ufficiali di gara con continuità.

I risultati ottenuti a Salsomaggiore, frutto di un lavoro coordinato e di una preparazione metodica, rafforzano il ruolo della squadra nel panorama nazionale del karate sportivo. Con un bottino di podi distribuiti in tutte le giornate di gara e nelle principali categorie, il gruppo ha lasciato un segno tangibile in una delle manifestazioni più affollate e significative del calendario FESIK-CSI.