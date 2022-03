Chiama o scrivi in redazione

La Virtus Asd a sostegno di bambine e bambini, ragazze e ragazzi ucraini ospitati ad Assisi

La nostra società in prima linea per la solidarietà e la vicinanza alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi ucraini arrivati ad Assisi e nel nostro territorio comunale.

È intenzione della nostra società Virtus Asd, dare l’opportunità a bambine e bambini, ragazze e ragazzi ucraini ospitati nelle nostre aree comunali di Assisi, di partecipare agli allenamenti con i nostri bambini e ragazzi, a seconda delle fasce di età, dal “minibasket” alle “under”.

Ufficio Stampa Virtus Assisi

Nell’intento di contribuire alla loro integrazione, nella speranza di regalargli attimi di svago, spensieratezza e gioco, nel nostro piccolo, desideriamo contribuire a ciò aprendo loro le porte della nostra società a titolo completamente gratuito fino al termine della stagione e invitandoli a divertirsi con i nostri ragazzi.

Siamo già in contatto con Stefania Proietti Sindaco di Assisi e con l’assessore all’istruzione e allo sport Veronica Cavallucci, unitamente ai rappresentanti degli istituiti scolastici della Città di Assisi per reperire informazioni riguardo il numero e l’età di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, che OSPITATI NEL TERRITORIO E IN FUGA DALLE ATROCITÀ DELLA GUERRA CHE HA COLPITO DURAMENTE IL LORO PAESE, vorranno partecipare all’iniziativa, così da indicargli orari e luoghi dove si tengono gli allenamenti e dal canto nostro, predisporre loro la giusta e meritata accoglienza.

Gli stessi saranno da noi invitati alla prossima partita che la prima squadra giocherà al Palasport di Santa Maria degli Angeli. Pronti a regalare un sorriso e tanto divertimento nel segno nel basket e dello sport a chi, se lo vorrà, in questo momento ne ha davvero bisogno!

Il Presidente, Massimo Semprevivo