La Virtus Assisi supera il Basket Terni 75-63: grande prova di squadra al PalaSir

La Virtus Assisi conquista una vittoria importante davanti al proprio pubblico superando il Basket Terni per 75-63 al termine di una gara combattuta per tre quarti e decisa nel finale grazie a un ultimo periodo di grande intensità.

L’avvio di partita è favorevole ai padroni di casa, che partono con ritmo e aggressività chiudendo il primo quarto avanti 20-12. Nel secondo periodo gli ospiti reagiscono, trovando maggiore continuità offensiva e riducendo progressivamente il divario fino al 33-29 dell’intervallo lungo.

Dopo la pausa lunga la gara si accende ulteriormente: il Basket Terni alza il livello difensivo e riesce a mettere la testa avanti alla fine del terzo quarto (50-51), sfruttando un momento di difficoltà dei biancorossi.

La Virtus però non si disunisce e nell’ultimo periodo cambia marcia: difesa solida, maggiore circolazione di palla e un parziale decisivo permettono ai ragazzi di coach Piazza di riprendere il controllo della gara e chiudere con autorità sul 75-63.

Sugli scudi in casa Virtus le prestazioni di Lucarelli, miglior realizzatore dell’incontro con 23 punti, e Di Coste che ne aggiunge 20. Importante anche il contributo di Provvidenza (12 punti), mentre Dubois (7), Conidi (9) e Santantonio (4) completano una prova corale che premia la solidità del gruppo.

Per il Basket Terni il miglior marcatore è Baccetti con 15 punti, seguito da Kovachev (9) e Carenza (8), quest’ultimo costretto ad abbandonare il campo per cinque falli nel corso della gara.

Una vittoria costruita con pazienza e determinazione, che conferma il buon momento della Virtus Assisi e la capacità della squadra di reagire nei momenti di difficoltà.

Virtus Assisi – Basket Terni 75-63

Virtus Assisi: Conidi 9, Santantonio 4, Passeri ne, Lucarelli 23, Gambacorta, Provvidenza 12, Gambelunghe, Dubois 7, Di Coste 20, Falcinelli ne, Fioriti ne. All. Piazza

Basket Terni: Metalla ne, Buccini 4, Mandrelli ne, Marra 7, Comastri, Donkor 5, Amadio 6, Kovachev 9, Bassetti 7, Baccetti 15, Asante 2, Carenza 8. All. Cilio

Parziali: 20-12, 13-17, 17-22, 25-12

Progressivi: 20-12, 33-29, 50-51, 75-63

Uscito per 5 falli: Carenza (Basket Terni)