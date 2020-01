Passaggio di cintura per i Karateka dell’Asd Epyca. Un altro tassello per l’ambita cintura nera

Si sono svolti domenica scorsa gli esami per il passaggio di cintura per piccoli e grandi karateka TKS. Questa sessione d’esame segna la metà della stagione sportiva in corso ed è un passaggio fondamentale in cui i tecnici valutano il progresso dei propri atleti e verificano il lavoro svolto finora. I karateka si sono messi alla prova nelle varie specialità: acrobatica, kihon (studio delle tecniche), kata (aspetto formale dell’arte marziale) e kumite (combattimento sportivo).

Tra le varie esecuzioni di kata vengono selezionati alcuni tra i migliori, tra questi uno su tutti, convince i tecnici e lo premiano come miglior kata dell’esame. Così Mattia Betti, 6 anni, “salta la cintura”, a pochi mesi dall’inizio della pratica si guadagna direttamente la cintura gialla. Nel kumite invece risaltano le prestazioni di Nicola Pacifici, 12 anni, che mette a punto abilmente tecniche sia di braccia che di gambe, così anche per lui ci sarà il passaggio direttamente di una cinta superiore, la blu-marrone. Ottima la prestazione di Luca Dornescu che tiene alta l’asticella in tutte le specialità, così anche per lui c’è il passaggio di un’intera cinta, da gialla-arancio ad arancio-verde!

Il Maestro Simone Cipiciani, l’istruttrice Simona Ricci, l’allenatore Deneb Cantone e gli agonisti Federico Belloni e Darco Albanesi si complimentano con tutti i karateka che si sono messi in gioco per salire di un gradino la scalata verso l’ambita cintura nera!

La giornata si conclude con il pranzo celebrativo, presso i locali del CTF Wellness di Santa Maria degli Angeli, con la consegna dei diplomi e delle nuove cinture!

A breve si terranno gli esami per i praticanti che non hanno potuto partecipare a questa sessione.

Conferme cinture marroni-nere: CIPICIANI MATTIA, KOROL ALESSANDRO, QUACQUARINI MASSIMO

Cinture marroni-nere: ITALIANO EDOARDO, LUIGI MURATORE, STEFANO RADI

Cinture blu-marroni: *PACIFICI NICOLA

Cinture blu: PACIFICI LUCIA

Cinture verdi-blu: SFORNA MICHELE, SFORNA MANUEL, BONAMENTE RUBEN, PERFETTI DAMIANO, PROIETTI ADELE

Cinture verdi: CIMIGNOLI MATTIA, SOUROU JEAN PAUL, PIRANI MARIA SOFIA

Cinture arancio-verdi: PACIFICI MARTINA, FABRIZI SIMONE, BRUNELLI GIACOMO, *DORNESCU LUCA, FALCINELLI CECILIA

Cinture arancioni: VITALI MARIANNA, ASAVEI MATTEO, ASTOLFI ALEX

Cinture gialle-arancio: PICCONI LORENZO, FARESE FRANCESCO, LUCCHESI ELISABETTA, PLASENCIA BRENA FRANCESCO, FORTINI RICCARDO, BOLLETTA FALCINELLI PERLA, BENEDETTI TERESA, BORSELLINI MATIAS, CAIAZZA RAFFAELE, BRUNETTI ANTONIO, GIGLI LORENZO, REGA LEONARDO, ELISEI DIEGO, ELISEI GIADA

Cinture gialle: CHICCHI MATTHIAS, PINCO LEONARDO, GERVASI PARIDE, VALER PASCUAL DAVIDE, PINCO ALESSANDRO, *BETTI MATTIA, SELARU ANTONIO, ELISEI NICOLO’

Cinture bianche-gialle: BERGAMASCO FRANCESCA, SERENI LEONARDO, SERENI RICCARDO, BETTI NICOLE, DISCEPOLI FLAVIO, TARDIOLI FRANCESCO, RONCA CHANEL, LIGI ALESSANDRO, AISA GIACOMO, CONTESSI EDOARDO, DISCEPOLI ALESSIO, DAMIANI MATTEO, CIOTTI DARIO, ANGELUCCI NICOLA, PECCI MATTIA, CABRAS JASMINE, CABRAS SOFIA, DHARGAY SONAM, CIPOLLONI SEBASTIAN, LUPI NAPOLINI VALERIO.