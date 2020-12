Vespa Club di Assisi ha aperto il tesseramento 2021

ASSISI – Il Vespa Club di Assisi ha aperto il tesseramento per la stagione vespistica 2021. «Per il momento è difficile stilare un programma di attività future, tutto dipende dall’andamento della Pandemia, che siamo fiduciosi verrà sconfitta – spiega la presidente Giada Pauselli -. Noi aspettiamo tutti gli appassionati della Vespa per condividere insieme la nostra passione e tornare a portare i colori del club in giro per l’Italia e non solo». Fra i gadget per i tesserati, ci sarà per i soci più attivi la speciale ‘placca’ realizzata dal sodalizio assisano che ricorda il 2020 che sta volgendo al termine, segnato dalla pandemia. Per informazioni sulle modalità associative basta collegarsi al sito: www.vespaclubassisi.it Il Vespa Club Assisi è stato fondato il 24 giugno 2017 grazie a Giada Pauselli, Giuseppe Reccia, Stefano Alunno,Mario Bani, Simone Rinaldi.