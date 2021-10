Virtus al via campionato presidente Semprevivo Finalmente si ricomincia!

Virtus al via del campionato, presidente Semprevivo: “Finalmente si ricomincia!”

La Virtus Assisi è pronta a tuffarsi ufficialmente nel nuovo campionato di C Gold. Un campionato che finalmente torna dopo il lungo stop stop dovuto al Covid. È la Virtus ha tanta voglia di ben figurare e fare bene.

Fonte: Ufficio Stampa Virtus Assisi

A parlare, prima del via, è il presidente del club Massimo Semprevivo: “Si ricomincia! Abbiamo atteso un anno e mezzo questo momento e finalmente è arrivato. Domenica a Osimo – dice il presidente – scenderemo in campo per la prima partita del campionato di serie C Gold e tutti noi non vediamo l’ora di vedere all’opera la nostra squadra. Come presidente della Virtus ASD voglio fare prima di tutto un grande in bocca al lupo ai nostri ragazzi. Si stanno allenando con grande impegno sotto la guida dei nostri coach Gianmarco Piazza, Roberto Gambelunghe e Riccardo Ripollino e sono sicuro che quest’anno ci daranno grandi soddisfazioni.

Voglio poi ringraziare i nostri dirigenti Stefano Lamberti e Rossano Falcinelli che con il loro impegno giorno per giorno stanno gestendo tutte le criticità di questo inizio di stagione con grande professionalità. Ci auguriamo – conclude Semprevivo – che sia un bel campionato e che i nostri tifosi tornino a farci sentire il loro calore e il loro affetto. Ne abbiamo bisogno. Forza ragazzi! Forza Virtus!”. Non resta che scendere in campo.

Buona fortuna, Virtus!