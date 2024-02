Virtus Assisi. A Recanati la prima sconfitta del 2024

La Virtus Assisi perde la sua prima partita del 2024 e lo fa a Recanati sul campo della prima della classe. Una partita in cui i padroni di casa hanno da subito voluto rimarcare la propria forza dimostrando di essere primi in classifica non per caso. Un campionato fin qui praticamente perfetto quello di Recanati, con una Virtus Assisi che interrompe la propria striscia positiva dopo ben cinque vittorie. Una sconfitta che non intacca il morale degli ospiti, con una Virtus Assisi pronta a riscattarsi già dal prossimo turno. Match comandato dall’inizio dai padroni di casa, a segno a canestro con continuità. Recanati che amministra, con la Virtus che al termine della gara prova a reagire, ma il punteggio per la squadra di casa è al sicuro. Anche per una buona Virtus, la prima della classe è troppo forte. Finisce 85-61, per i rossoblu testa alla prossima.

Pallacanestro Recanati – Virtus Assisi 85-61

Recanati: Alfonsi 3, Kossowski 2, Gurini 8, Clementoni 11, Andreani 14, Mengarelli, Corvatta, Reimundo 11, Sabbatini 5, Atodiresei, Pozzetti 23, Ndzie 8. All. Di Chiara

Assisi: Santantonio, Pagano, Bugionovo 7, Provvidenza M. 6, Anastasi J. 4, Provvidenza G. 8, Ouro Bagna 17, Genjac 11, Razzi 2, Anastasi F. 4, Ciancabilla 2. All. Piazza

Parziali: 26-11, 20-14, 25-15, 14-21.

Progressivi: 26-11, 46-25, 71-40, 85-61.

Usciti per 5 falli: nessuno