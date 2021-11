Virtus Assisi basket batte Wispone Taurus Jesi 78-60

Un’ottima Virtus Assisi torna a vincere in campionato e lo fa fra le mura amiche del PalaSir davanti al suo pubblico e ai suoi tifosi. Grande reazione dei ragazzi di coach Gianmarco Piazza che già a Pesaro avevano giocato una gara arcigna nonostante la sconfitta. Per la Virtus bottino pieno e ossigeno importante in vista del prosieguo in campionato con il morale che torna alto nonostante qualche assenza pesante nel roster.

IL MATCH Parte subito bene la Virtus guidata da capitan Provvidenza, due tiri da tre punti subito a segno, bene anche Peychinov: i minuti scorrono veloci, 15-5 a 4 minuti dalla fine. Poi sale in cattedra Meccoli che gioca su ottimi livelli. Finisce 21 a 6. Nel secondo quarto Jesi reagisce e parte forte infilando un parziale di 7 a 0. Poi la Virtus serra le fila e con Tommaso Capezzali si riporta a + 13: 26-13. Alcune palle perse riportano Jesi a -8. 31 a 23 a 1 minuto e mezzo dalla fine. Un canestro di Peychinov chiude il quarto: 33-23 per i padroni di casa. Squadre negli spogliatoi.

Al rientro in campo, terzo quarto in cui Jesi prova con la zona. Tommaso Capezzali e Peychinov colpiscono e la Virtus Assisi mantiene un vantaggio altalenante sempre intorno ai 10/15 punti per l’intera frazione di gioco. Un canestro di Meccoli chiude il quarto con la Virtus a +16. 58 a 42. Gara in discesa adesso per Virtus che a questo punto mantiene il vantaggio e arriva anche a +20. Poi nel finale Jesi accorcia le distanze. Una bomba di Landrini e 2 liberi di Meccoli chiudono la partita. Finisce 78 a 60. Grande Virtus.

Virtus Assisi – Wispone Taurus Jesi 78-60

Virtus Assisi: Capezzali G. 4, Santantonio 2, Alessandri ne, Papa, Provvidenza 9, Capezzali T. 22, Meccoli 14, Peychinov 22, Iovene ne, Fondacci, Zefi ne, Landrini 5. All. Piazza

Taurus Basket Jesi: Marconi 8, Bolognini 3, Luini 3, Astuti, Cerri 12, Montanari 2, Pajola 6, Bravi 7, Marinelli 1, Pozzetti 9, Cerruti 9. All. Filippetti

Parziali: 21-6, 12-17, 25-19, 20-18.

Progressivi: 21-6, 33-23, 58-42, 78-60.

Usciti per 5 falli: Capezzali G. e Santantonio (Assisi); Bravi (Jesi)