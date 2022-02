Chiama o scrivi in redazione

Virtus Assisi passa a Falconara

Una grande Virtus Assisi rialza la testa e, pur senza Alessandri e Capezzali fermi ai box per infortunio, vince 58-72 sul difficile campo di Falconara Marittima e riprende la corsa. Una grande prova di carattere dei ragazzi di coach Piazza, l’ennesima di questa stagione, che non lascia scampo agli avversari. Una partita vinta in maniera decisa giocando un buon basket e dimostrando, se ancora ce ne fosse bisogno, che questa Virtus è squadra davvero tosta ed arcigna.

IL MATCH nel primo quarto la Virtus Assisi parte forte, 4-10 dopo quattro minuti. Bene Peychinov. Falconara reagisce e a un minuto dalla fine firma il sorpasso: Falconara 15 Virtus 14. Meccoli e Peychinov riportano la Virtus avanti. Termina la prima frazione Falconara 17 Virtus 19. Secondo quarto e grande difesa Virtus che piazza un break di 6 a 0. Falconara non ci sta e risponde colpo su colpo. A quattro minuti dalla fine è parità. Falconara 26 Virtus 26. La Virtus Assisi adesso fatica a trovare la via del canestro e la Robur Falconara si porta avanti. Falconara 35 Virtus 29. Poi due bombe dalla lunga, una di Giacomo Capezzali e una di Meccoli impattano di nuovo la partita. Finisce Falconara 35 Virtus 35.

Dopo la pausa lunga nel terzo quartola gara è equilibrata, poi la Virtus prova a partire. Falconara 42 Virtus 48 a cinque minuti dalla fine. I ragazzi di Piazza lottano su ogni pallone e allungano: finisce Falconara 47 Virtus 56, è lo strappo decisivo. Nell’ultimo quarto di gioco Meccoli e compagni mantengono sempre un distacco intorno ai 10 punti. Finisce così: Robnur Falconara 58 – Virtus Assisi 72. Ennesima prova di carattere dei ragazzi di coach Piazza.

Falconara Basket – Virtus Assisi 58-72

Falconara: Petrilli 11, Elling 10, Sebastianelli 3, Bini 21, Corleoni, Spuri Silvestrini ne, Gonzalez, Grossi 7, Polonara 2, Giorgini, Montanari 5, Falaschi ne. All. Reggiani

Assisi: Capezzali G. 12, Santantonio 5, Papa 2, Provvidenza 3, Capezzali T. ne, Meccoli 16, Peychinov 23, Fondacci 2, Zefi, Landrini 9, Pagano. All. Piazza

Parziali: 18-19, 17-19, 12-21, 11-16.Progressivi: 18-19, 35-35, 47-56, 58-72.Usciti per 5 falli: Capezzali G., Santantonio e Provvidenza (Assisi)

