Virtus Assisi, ritorna Haris Genjac

Virtus Assisi è lieta di annunciare il ritorno di Haris Genjac. Il centro croato-bosniaco, classe 1996, era nel mirino di molte società di Serie B ma ha di nuovo scelto di vestire i colori della città di Assisi. Dopo essere stato scovato dalla Virtus e coach Piazza nei campionati esteri, Genjac approda in Italia – proprio alla Virtus – dove non ha potuto dimostrare tutto il suo talento per quell’intera stagione a causa della sospensione dei campionati dovuta al Covid.

Dopo Assisi, l’anno alla Vigor Matelica insieme al play Michele Bugionovo dove raggiunge la storica promozione in Serie B per la società marchigiana. L’anno scorso approda alla Cestistica Civitavecchia in C Gold laziale ma, a gennaio, la Fulgor Fidenza decide di puntare su di lui per ottenere la promozione in Serie B.

Ragazzo dalle indubbie qualità sia umane che tecniche e giocatore dalla classe cristallina, si unisce al roster della Virtus Assisi per la stagione 2023/24. Si ringrazia l’agente del giocatore Andrea Greco, dell’agenzia Stayline Sports Management, per la solita professionalità e la riuscita dell’operazione.