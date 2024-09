Virtus Assisi si prepara per la stagione 2024/2025 con nuovo roster

Virtus Assisi si prepara – La Virtus Assisi ha ufficialmente iniziato la preparazione per la stagione 2024/2025, sotto la guida di Gianmarco Piazza e del suo staff tecnico. Gli allenamenti si stanno svolgendo al Palasport di Santa Maria degli Angeli e puntano a far raggiungere la piena forma fisica alla squadra in vista dell’esordio stagionale, fissato per domenica 6 ottobre contro il Magic Basket Chieti. Il campionato di Serie C Interregionale vedrà la Virtus impegnata in una stagione ricca di sfide, con trasferte programmate in varie città tra cui Pescara, Alba Adriatica e Isernia.

Sotto la supervisione di Roberto Gambelunghe, primo assistente, e Giacomo Lamberti, secondo assistente, i giocatori si stanno allenando intensamente. Il preparatore atletico Gianluca Carboni si occupa della condizione fisica, mentre il fisioterapista Francesco Borrini segue la squadra per assicurarsi che gli atleti siano al massimo della forma. Tra i giocatori chiave, il nuovo capitano Francesco Santantonio si distingue per la sua leadership, affiancato da compagni esperti come Michele Bugionovo e Guido Provvidenza.

L’organico della Virtus è stato rinforzato con nuovi innesti per affrontare la stagione. Tra questi figurano Enrico Di Coste, Giacomo Tosti, Mattia Berti, Simone Lucarelli e Marco Bazani. A completare il gruppo sono stati aggregati anche alcuni giovani promettenti del vivaio, tra cui Filippo Passeri (classe 2006), Marco Pagano, Antonio Chioccioni e Samuele Falcinelli (tutti classe 2007). Questi giovani atleti hanno dimostrato il loro valore durante la scorsa stagione, contribuendo alle vittorie nei campionati U19 e U17.

La squadra si sta preparando al meglio per affrontare le sfide del campionato U19 Gold e della Serie C Interregionale. Il primo incontro ufficiale avverrà il 6 ottobre al Palasport di Santa Maria degli Angeli, con fischio d’inizio alle ore 18, contro la squadra abruzzese del Magic Basket Chieti.

Oltre agli allenamenti, la Virtus Assisi sta anche pianificando la presentazione ufficiale della squadra, che avverrà sabato 28 settembre presso la Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale di Assisi. La società comunicherà nei prossimi giorni l’orario esatto dell’evento. Questo incontro sarà un momento importante per presentare al pubblico locale i volti nuovi della squadra, insieme ai giocatori più esperti.

Con un calendario fitto e un roster rinnovato, la Virtus Assisi si prepara ad affrontare una stagione che promette sfide impegnative e trasferte su campi storici del basket italiano. Le aspettative sono alte, e la squadra cercherà di farsi valere in ogni partita. Le città di Lanciano, Pescara, Alba Adriatica e Isernia saranno solo alcune delle destinazioni dove la Virtus scenderà in campo nel corso del campionato.

Il club continua a lavorare per raggiungere gli obiettivi prefissati, sotto la guida del tecnico Gianmarco Piazza, puntando a una crescita costante sia sul piano tecnico che su quello atletico. L’integrazione dei nuovi giocatori e la crescita dei giovani talenti saranno elementi chiave per il successo della squadra nella stagione 2024/2025.

Con l’esordio ormai alle porte e la presentazione ufficiale imminente, la Virtus Assisi è pronta a iniziare la nuova annata sportiva con grande determinazione.