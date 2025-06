Assisi lancia la prima campagna estera sui social

Attivata in 7 Paesi per promuovere turismo internazionale

Assisi lancia la prima – Dal 5 giugno 2025 è ufficialmente attiva la prima campagna internazionale di promozione turistica della città di Assisi. Intitolata “Welcome to Assìsi”, l’iniziativa è pensata per i canali social e coinvolge sette Paesi strategici: Stati Uniti, Brasile, Inghilterra, Francia, Germania, Belgio e Olanda. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività della città umbra sul mercato turistico internazionale, proponendola come meta ideale in Italia per esperienze culturali, spirituali e naturalistiche durante tutto l’arco dell’anno.

La campagna si compone di video e contenuti digitali, diffusi sui social media ufficiali di promozione turistica – Facebook (Visit Assisi), Instagram (visit_assisi_official) e il sito web visit-assisi.it – e declinati in quattro lingue: inglese, francese, tedesco e portoghese. L’operazione punta a intercettare turisti stranieri con messaggi calibrati secondo le tendenze dei flussi turistici, utilizzando dati e statistiche per identificare i pubblici più interessati all’offerta di Assisi.

Le immagini proposte nella campagna raccontano un’esperienza immersiva nella città di San Francesco. I contenuti video mostrano panorami spettacolari, scorci caratteristici, luoghi d’arte e spiritualità, invitando lo spettatore a intraprendere un viaggio che unisce natura e cultura. L’estetica scelta mira a evocare emozioni e a presentare Assisi non solo come destinazione religiosa, ma come luogo capace di offrire un’esperienza completa e autentica.

Il progetto è frutto di una strategia di comunicazione messa in atto dal Comune di Assisi, che per la prima volta realizza una campagna su scala internazionale. L’iniziativa è stata finanziata attraverso risorse comunali e ministeriali, grazie al programma “Vivi Assisi”, inserito nel bando promosso dal Ministero del Turismo per il rilancio delle città italiane riconosciute dall’Unesco come patrimonio dell’umanità e a forte vocazione culturale.

La campagna estera si affianca a quella nazionale “Sì Assisi”, lanciata lo scorso aprile per la promozione della stagione estiva. Il logo creativo, con la parola “Sì” inserita nel nome della città, è diventato un segno distintivo della comunicazione turistica di Assisi e viene riproposto anche in questa nuova fase internazionale. La versione estera del messaggio viene adattata linguisticamente in base al Paese di destinazione: “Bienvenue à Assìsi” in Francia, “Willkommen in Assìsi” in Germania, “Bem-Vindo a Assìsi” in Brasile.

Tra gli obiettivi strategici della campagna c’è anche la destagionalizzazione dei flussi turistici. Assisi vuole promuoversi come una città da vivere tutto l’anno, non soltanto nei periodi di maggiore affluenza. Per questo, i contenuti sono pensati per attrarre target diversi, dal turismo spirituale a quello culturale, dal turismo slow a quello legato alla natura. Il messaggio trasmesso è che Assisi è in grado di offrire esperienze significative e personalizzate, in ogni stagione.

Un elemento di richiamo ulteriore è rappresentato dalle attività culturali presenti in città. In parallelo alla promozione turistica, è in corso la mostra dedicata a Banksy alla Rocca Maggiore, che ha attirato l’attenzione di migliaia di visitatori. L’evento è stato sostenuto attraverso canali promozionali nazionali e social media, contribuendo a rafforzare l’immagine di Assisi come luogo dinamico e aperto anche alle espressioni contemporanee dell’arte.

La campagna “Welcome to Assìsi” rappresenta un passaggio importante nella costruzione di una nuova identità comunicativa della città. Si tratta di un’evoluzione della strategia già avviata negli ultimi anni, finalizzata ad affermare Assisi come capitale di valori e bellezza, in grado di competere sul panorama internazionale. La combinazione tra investimenti mirati, visione strategica e utilizzo dei nuovi media ha permesso al Comune di costruire una narrazione coerente e attrattiva, che ora si rivolge con decisione al mercato estero.

Assisi si propone così non solo come simbolo di spiritualità, ma come centro culturale e paesaggistico unico, in grado di rispondere alla domanda crescente di turismo esperienziale. La campagna, attraverso la forza delle immagini e l’efficacia dei social, contribuisce a proiettare nel mondo un messaggio positivo, posizionando la città umbra come destinazione capace di accogliere, ispirare e sorprendere.