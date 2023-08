Ad Assisi conclusi i centri estivi 2023

In un clima di grande entusiasmo si sono conclusi i Centri estivi 2023, voluti dall’amministrazione comunale, che hanno coinvolto oltre 100 bambini e ragazzi. Prima del commiato, il sindaco Stefania Proietti e l’assessore ai servizi sociali Massimo Paggi si sono intrattenuti con i bambini (dai 3 ai 6 anni) e i ragazzi tra i 7 e i 12 anni, davanti al sagrato della Basilica, e si sono informati su come sono andate le attività laboratoriali incentrate quest’anno sul tema “Buon compleanno Walt Disney” e in generale come sono trascorse le cinque settimane ai Centri estivi.

Per tutti, come hanno raccontato, “è stata un’esperienza bellissima, nel corso della quale abbiamo imparato tante cose, ci siamo divertiti con i personaggi dei famosi fumetti e abbiamo scoperto tanti angoli del nostro territorio”.

Al di là del tema legato a Walt Disney, molto è stato insegnato dagli operatori delle cooperative Asad e La Goccia, che hanno curato i Centri estivi, sulla sostenibilità ambientale e su tutte le questioni connesse. Durante il saluto dell’amministrazione comunale, i piccoli ospiti del Centri estivi hanno ricevuto la visita di Vito Stanzione, un ricercatore del Cnr che ha raccontato la sua missione in Antartide, sui ghiacciai, per studiare i cambiamenti climatici. Tantissime le domande e le curiosità rivolte allo studioso che in maniera semplice ha esaudito ogni richiesta e fornito ogni spiegazione.