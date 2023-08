Ad Assisi festa in casa per la Deiana

Non ha tradito le attese il Trail Costa di Trex, proponendo in quel di Assisi (PG) una grande edizione della corsa offroad disegnata in uno scenario magico nel quale l’estate ha dipinto mille colori. Il caldo non ha minimamente tenuto lontani gli appassionati, anzi la possibilità di correre all’aria aperta, tra i boschi ha dato modo di trovare anche angoli di fresco.

Prima posizione sul tracciato principale, quello da 25 km per 1.000 metri di dislivello, per Lorenzo Bronchinetti (Molon Labe) che in 2h14’37” è giunto sul traguardo insieme ad Alessandro Celli, battendolo allo sprint. Terzo Francesco Vitali (Bike Team Monti Azzurri) a 4’37”.

Grande gioia per la società organizzatrice, l’Aspa Bastia, per la vittoria fra le donne di Pina Deiana che in 2h25’21” ha prevalso per ben 29’50” su Giorgia Taini e per 32’13” su Lucilla Lispi (Atl.Taino).

Nel percorso da 13 km per 600 metri primo Matteo Rossi (Gs Orecchiella) in 1h02’44” e un vantaggio di 10’01” su Pietro Ilardi (Atl.Il Colle), terzo Marco Orlandi (Gubbio Runners) a 10’30”. In campo femminile vittoria a Chiara Benedetti (Atl.Abruzzo L’Aquila) in 1h20’52”, alle sue spalle Tania Palozzi (Ternana Marathon Club) a 9’33” e Lucia Di Rienzo (Molon Labe) a 10’20”.

La gara era valida per i circuiti Umbria Trail Running e Top Runners Challenge Etruscan Cup. Tanti i volontari che hanno gestito la manifestazione, ancora una volta fortemente appoggiata e voluta dalla Pro Loco di Assisi. Per l’Aspa Bastia inizia così il cammino organizzativo che porterà al grande evento di metà dicembre, l’allestimento della 45esima Invernalissima, la mezza maratona di fine stagione.