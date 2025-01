Afterhours al Festival Suoni Controvento 2025

Afterhours – A venti anni dalla sua prima pubblicazione, uno degli album più iconici della musica italiana, “Ballate per Piccole Iene”, sarà ristampato in primavera in un’edizione speciale a cura di Usm / Universal Music Italia. In occasione di questa ristampa, Manuel Agnelli ha deciso di riunire la band originale composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria), per un tour commemorativo.

Il tour “Ballate per Piccole Iene 2025” farà tappa al festival estivo di arti performative Suoni Controvento, il 3 agosto, presso la suggestiva Rocca Maggiore di Assisi. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Assisi, promette di essere una celebrazione imperdibile per i fan della storica band degli Afterhours.

Manuel Agnelli ha spiegato che l’idea di riproporre l’album dal vivo è nata dalle numerose richieste dei fan di ascoltare nuovamente l’intero album eseguito live. “Quando è emersa la possibilità di ripubblicare ‘Ballate per Piccole Iene'”, racconta Agnelli, “ho continuato a raccogliere richieste di ascoltarlo di nuovo live, integralmente. È stato in quel momento che mi è venuta l’idea che suonarlo dal vivo, con la band di allora, avrebbe dato un senso più profondo al tutto. È bastata una telefonata ai compagni di strada di quella stagione. Dopo due ore, la band era di nuovo riunita. Questa è un po’ la ‘magia’ del progetto Afterhours. È stato così tante cose, ha avuto così tante formazioni, che ti permette di rimetterti in strada senza contattare la nostalgia ma solo energie nuove”.

Le prevendite per il concerto di Assisi inizieranno alle 14 di venerdì 24 gennaio, sui circuiti TickrtItalia, TicketOne e VivaTicket.

Pubblicato nel 2005 da Mescal e distribuito in tutto il mondo nella sua versione inglese da One Little Indian, l’etichetta britannica dell’artista islandese Björk, “Ballate per Piccole Iene” raggiunse il secondo posto nelle classifiche di vendita italiane. L’album portò gli Afterhours in tour in Europa, Stati Uniti, Canada e Cina e contiene brani divenuti capisaldi del repertorio live, come “Ballata per la mia piccola iena”, “Ci sono molti modi”, “Carne fresca” e “La vedova bianca”. La copertina dell’album, con le sue quattro versioni iconiche realizzate con le foto di Guido Harari e l’artwork di Thomas Berloffa, rimane una delle immagini più riconoscibili nella discografia della band.

L’appuntamento del 3 agosto a Suoni Controvento sarà un’occasione unica per riscoprire l’energia e la magia degli Afterhours, in una delle loro performance più attese dell’anno.