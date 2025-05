Assisi al voto, confronto tra i candidati con Confcommercio

Turismo, commercio e sviluppo al centro dell’incontro

Con un’ampia partecipazione di pubblico, si è svolto presso l’Auditorium “Il Cantico” dell’Hotel Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli l’incontro pubblico organizzato da Confcommercio Assisi, in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio. All’appuntamento hanno preso parte i due candidati a sindaco, Eolo Cicogna e Valter Stoppini, i quali hanno risposto a domande e proposte avanzate da un’ampia rappresentanza del tessuto imprenditoriale locale.

L’evento ha registrato la presenza di oltre trecento partecipanti in sala, con un numero consistente di cittadini e operatori collegati in streaming. L’iniziativa, improntata al dialogo su temi centrali per il futuro della città, ha visto i due candidati confrontarsi su commercio, turismo e sviluppo urbano, elementi strategici per l’economia e la vivibilità del territorio.

Durante l’incontro, Confcommercio Assisi ha consegnato ufficialmente ai candidati un documento articolato in dieci punti, frutto di un percorso di analisi interna all’associazione. Si tratta di un piano programmatico che individua altrettante priorità considerate imprescindibili per il rilancio della città. Tra queste, la valorizzazione del commercio di prossimità, lo sviluppo del turismo sostenibile, l’equità fiscale e l’innovazione nei servizi.

Entrambi i candidati hanno assunto due impegni concreti nei confronti della platea, accogliendo in modo esplicito alcune delle richieste avanzate. Il primo riguarda la destinazione di una parte rilevante del gettito derivante dalla tassa di soggiorno a eventi e manifestazioni di rilevanza turistica e sociale, al fine di incentivare l’attrattività del territorio. Il secondo impegno è relativo alla revisione delle rendite catastali, con l’obiettivo di allineare il valore fiscale degli immobili a quello effettivo di mercato, agendo così in direzione di una fiscalità più giusta.

Il documento di Confcommercio si apre con una proposta legata alla rigenerazione urbana e al rilancio del commercio locale, da intendersi come servizio essenziale per la vita dei cittadini e per la tenuta socioeconomica delle aree urbane. L’idea è quella di sostenere il centro storico e le frazioni attraverso politiche che combinino qualità dello spazio pubblico e sostegno alle imprese.

Un secondo punto centrale è rappresentato dall’adozione del progetto Cities, una piattaforma digitale messa a disposizione da Confcommercio per consentire un’analisi dettagliata dei flussi turistici. Tale strumento, basato su tecnologie data-driven, permetterebbe di ottimizzare l’offerta commerciale e la pianificazione dei servizi.

Terzo asse strategico, la mobilità sostenibile, tema molto sentito sia dagli operatori economici che dai residenti. Le proposte avanzate includono la realizzazione di un hub logistico, l’introduzione di navette elettriche e la disponibilità di parcheggi gratuiti per residenti e turisti. Obiettivo: migliorare l’accessibilità riducendo l’impatto ambientale.

Il documento affronta poi la questione dell’accessibilità e dell’inclusione, proponendo interventi infrastrutturali volti a facilitare gli spostamenti delle persone con disabilità o fragilità motorie. L’intento è quello di rendere Assisi un luogo più accogliente e fruibile per tutti, in coerenza con i principi di universalità e pari opportunità.

Uno spazio rilevante è dedicato al turismo lento e sostenibile, con l’invito a puntare su trekking urbano, percorsi naturalistici e itinerari culturali alternativi, in grado di offrire esperienze autentiche e rispettose del contesto ambientale. Un turismo più distribuito nel tempo e nello spazio che possa generare benefici diffusi.

Tra le priorità figura anche la creazione di distretti del commercio, intesi come strumenti per contrastare il progressivo svuotamento di negozi e servizi. Tali distretti permetterebbero alle imprese di collaborare in rete, condividere progetti e rafforzare la propria competitività, dando nuova vita al tessuto urbano.

Il tema della tassazione locale viene affrontato con la richiesta di una fiscalità più equilibrata. La revisione delle rendite catastali e la riduzione della pressione fiscale sulle imprese sono considerate misure fondamentali per sostenere la continuità e lo sviluppo delle attività economiche presenti sul territorio.

In vista delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco, il documento propone l’istituzione di una cabina di regia mista, composta da soggetti pubblici e privati, per la progettazione condivisa degli eventi. L’obiettivo è costruire un programma che integri dimensione spirituale, culturale e opportunità economiche.

Altro elemento chiave è la proposta di un progetto integrato di sviluppo che tenga insieme identità territoriale, sostenibilità economica e qualità della vita, promuovendo una sinergia tra amministrazione, imprese e cittadini. L’intento è delineare una visione di lungo periodo per la città e il suo hinterland.

Infine, si sottolinea l’importanza del rilancio dei luoghi simbolici della cultura e dello sport, come la Rocca Maggiore, il Teatro Metastasio e l’ex Montedison, al fine di potenziare l’offerta culturale e attrarre nuovi flussi di visitatori. Eventi sportivi e culturali diventano così strumenti di promozione e sviluppo.

L’incontro ha visto la partecipazione attiva di numerosi rappresentanti delle federazioni di categoria aderenti a Confcommercio Umbria. Tra gli intervenuti, Simone Fittuccia per Federalberghi, Stefano Leoni per FAST, Claudio Baldoni per FAITA, Federico Tagliolini per FIAVET, Rita Betti per FIDA, Pasquale Molfetta per FIPE e Gabriele Caldari per ALTEA. I rappresentanti hanno posto domande puntuali ai candidati, sottolineando criticità e potenzialità del contesto locale.

La conduzione dell’incontro è stata affidata al giornalista e editore Jean Luc Bertoni, che ha moderato il confronto facilitando il dialogo tra i candidati e i rappresentanti del mondo economico. Il presidente di Confcommercio Assisi, Vincenzo Di Santi, ha espresso soddisfazione per il livello di partecipazione e per l’impegno assunto dai due aspiranti sindaci, sottolineando come il documento rappresenti una base operativa concreta per chi sarà chiamato ad amministrare la città nei prossimi cinque anni.

L’evento ha evidenziato la volontà del mondo imprenditoriale di essere non solo ascoltato, ma coinvolto nelle scelte che riguardano lo sviluppo del territorio. Commercio, turismo e qualità urbana sono stati i temi attorno ai quali si è sviluppato un confronto aperto, che ha posto l’accento sulla necessità di una governance condivisa e orientata alla valorizzazione delle risorse locali.

In attesa del voto, l’incontro promosso da Confcommercio segna un momento rilevante nella campagna elettorale, fornendo ai cittadini elementi concreti di valutazione e ai candidati una traccia programmatica costruita dal basso. La risposta positiva dei due aspiranti primi cittadini ai primi due impegni proposti rappresenta un segnale di apertura, in attesa che le urne definiscano il futuro amministrativo della città serafica.