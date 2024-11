Assisi: arrestato 25enne egiziano per Rapina e Minacce

Assisi, 7 novembre 2024 – Nei giorni scorsi, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Assisi, ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Perugia nei confronti di un venticinquenne di nazionalità egiziana, residente ad Assisi.

Dettagli delle Condotte Illecite:

Il provvedimento cautelare è arrivato dopo una serie di condotte illecite commesse dall’uomo nell’ultimo periodo. Alla fine del mese scorso, il giovane si era reso responsabile di una rapina in casa ai danni di due extracomunitari, utilizzando un coltello. In quell’occasione, era stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Santa Maria degli Angeli, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia.

Scarcerazione e Nuove Condotte Illecite:

Successivamente, l’uomo era stato scarcerato e sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di Assisi, con l’obbligo di presentazione quotidiana presso il Comando Stazione Carabinieri di Bastia Umbra. Nonostante ciò, l’uomo ha violato gli obblighi imposti, rendendosi protagonista di litigi verbali e fisici con altri magrebini nella frazione di Santa Maria degli Angeli durante le festività di inizio novembre.

In tre diverse occasioni, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Assisi sono dovuti intervenire a causa del comportamento minaccioso dell’uomo, che oltre ad accompagnarsi a connazionali con precedenti di polizia, aveva avuto con loro accesi litigi, arrivando a minacciarne uno all’interno della propria abitazione.

Episodio al Fast Food:

Alcuni giorni fa, in palese stato di ebbrezza alcolica, il giovane si è recato presso un noto fast food della zona, dove ha minacciato numerosi passanti con un manganello telescopico. È stato necessario l’intervento della Polizia, supportata da una pattuglia dei Carabinieri, per mettere in sicurezza l’uomo che aveva tentato di fuggire. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi hanno accertato che il soggetto aveva occultato un manganello telescopico di oltre 40 cm all’interno della sua giacca, procedendo quindi a denunciarlo in stato di libertà per procurato allarme e inosservanza al divieto di dimora nel comune di Assisi.

Interventi della Polizia e dei Carabinieri:

Viste le gravi circostanze, il Commissariato di P.S. di Assisi e l’Arma dei Carabinieri hanno inoltrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia e al G.I.P. due distinte informative di reato, sottolineando che la permanenza libera dell’uomo in città era diventata pericolosa per la cittadinanza.

Decisione del G.I.P.:

Il G.I.P., ritenendo che le misure precedenti non fossero più adeguate a contenere le condotte illecite dell’indagato e rilevata l’inosservanza delle prescrizioni imposte, ha disposto una misura più afflittiva e idonea a garantire l’interruzione delle ulteriori condotte pericolose e minacciose, ordinando l’arresto dell’uomo e la sua traduzione presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne.

Conclusione:

Le ricerche sono state immediatamente avviate da entrambe le Forze di Polizia e l’uomo è stato rintracciato presso un supermercato di Santa Maria degli Angeli, per poi essere tradotto presso il Carcere di Perugia-Capanne.