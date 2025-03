Assisi ospita il convegno su scienza, fede e ambiente

Due giorni di riflessione su sostenibilità e futuro del pianeta

Il futuro del pianeta al centro del dibattito con scienza, fede e imprese uniti per affrontare le sfide ambientali globali. Questo è l’obiettivo del convegno “Scienza e Fede per la Cura della Casa Comune”, che si terrà il 21 e 22 marzo 2025 ad Assisi. L’evento, organizzato da ARPA Umbria e dal Cortile di San Francesco, riunirà esperti internazionali, rappresentanti delle istituzioni e leader del mondo imprenditoriale per riflettere sul futuro della Terra e sulle politiche necessarie per tutelarla.

Il Convegno: Un incontro tra scienza, fede e impresa

L’idea alla base di questo evento nasce dal desiderio di ARPA Umbria e del Cortile di San Francesco di promuovere una riflessione condivisa tra scienza, fede e impresa, creando un’opportunità di confronto tra esperti di diversi settori. Il convegno intende sensibilizzare i partecipanti su come scienza e spiritualità possano lavorare insieme per affrontare la crisi ambientale e per sensibilizzare le istituzioni e i cittadini sulla necessità di adottare comportamenti responsabili e sostenibili.

Grandi nomi per un futuro sostenibile

Tra gli interventi più attesi, il Premio Nobel per la Fisica Shuji Nakamura, inventore della tecnologia LED, esplorerà il ruolo dell’innovazione tecnologica come strumento fondamentale per la transizione energetica. Nakamura discuterà di come le innovazioni nel campo dell’efficienza energetica possano rappresentare un punto di partenza per ridurre il nostro impatto ambientale.

Un altro relatore di spicco sarà Andrea Baccarelli, epidemiologo di fama mondiale e preside della Harvard School of Public Health, che parlerà del legame tra cambiamenti climatici e salute umana. Il suo intervento sarà cruciale per comprendere le implicazioni sanitarie globali legate alla crisi climatica.

Sostenibilità e innovazione

Il fisico del clima Antonello Pasini del CNR offrirà una panoramica sulla crisi climatica e sulla necessità di comunicare efficacemente i rischi legati al cambiamento delle condizioni atmosferiche. Nel contesto delle sfide normative, Lorenzo Ciccarese, direttore dell’ISPRA, parlerà delle misure legislative necessarie per proteggere il territorio. La sostenibilità urbana sarà al centro della discussione di Andrea Margaritelli, presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura (IN/ARCH), che rifletterà sul design sostenibile e sul ruolo delle città nel migliorare la qualità ambientale.

Un’importante riflessione sul ruolo delle imprese nell’affrontare la crisi ambientale sarà portata da Vincenzo Briziarelli, presidente di Confindustria Umbria, che esplorerà come le aziende possano promuovere politiche ecologiche attraverso la responsabilità industriale. Paolo Pileri, docente di Pianificazione e Progettazione Urbanistica al Politecnico di Milano, discuterà dell’importanza di combattere il consumo di suolo e promuovere la rigenerazione ambientale, due temi fondamentali per una vera sostenibilità.

Un’azienda con valori etici

La visione di un’impresa che si basa su valori culturali ed etici sarà esemplificata dal contributo di Brunello Cucinelli, simbolo dell’economia umanistica, che terrà una lectio magistralis sul valore della sostenibilità come principio fondante dell’impresa moderna.

Giustizia e ambiente

Non mancherà il contributo della giurisprudenza, con Margherita Cassano, presidente della Corte Suprema di Cassazione, e Sergio Sottani, procuratore generale di Perugia, che rifletteranno sul ruolo del sistema legale nella protezione dell’ambiente e nella gestione dei conflitti ambientali.

Un evento speciale

A chiudere il convegno, un evento musicale speciale che si terrà nella Basilica Superiore di San Francesco: il concerto sold out del Cantico Tour di Angelo Branduardi, in omaggio agli 800 anni dal “Cantico delle Creature”. Questo concerto rappresenterà un momento simbolico per concludere due giornate di riflessione sulla cura del nostro pianeta.

Un’iniziativa patrocinata dalle istituzioni

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Assisi e dalla Provincia di Perugia ed è parte del programma nazionale ‘Filo verde per un Giubileo sostenibile’, promosso da SNPA e ISPRA in collaborazione con le diocesi italiane. Questo programma si propone di sensibilizzare la popolazione sulla sostenibilità ambientale attraverso una serie di eventi in tutta Italia.

I partner dell’iniziativa

Il convegno vede anche la partecipazione di numerosi partner che sostengono l’iniziativa: AURI Umbria, Assisi Salumi, COMIECO, Confindustria, Erion, FISE-ASSOAMBIENTE, Gesenu, Link University, Polycart, Saci, SIA, TSA, e Umbria Acque.

L’evento di Assisi si preannuncia come un’importante occasione di confronto per riflettere sul futuro del pianeta e sulle azioni necessarie per costruire un mondo più sostenibile.