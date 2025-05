Assisi ospita la VI edizione di Percorsi Assisi 2025

One-Health al centro della Scuola dal 1° al 7 settembre

Dal 1° al 7 settembre 2025, si svolgerà ad Assisi la sesta edizione della Scuola di formazione “Percorsi Assisi”, un’iniziativa educativa rivolta a studenti universitari, pensata per integrare competenze disciplinari e responsabilità sociale. L’incontro avrà luogo presso il Sacro Convento di San Francesco e sarà dedicato al tema “One-Health. Ecosistemi, persone e ambienti in dialogo”.

L’appuntamento annuale si configura come un laboratorio formativo e relazionale di una settimana, con l’obiettivo di offrire un’esperienza immersiva fondata sull’interazione tra saperi accademici e pratica collettiva. L’edizione 2025 intende approfondire il concetto di “One-Health”, una visione che considera salute umana, salute animale e integrità degli ecosistemi come aspetti indissociabili all’interno di un’unica rete globale.

La Scuola prevede un programma articolato composto da lezioni frontali, seminari, momenti di confronto tra partecipanti e docenti, workshop tematici e attività progettuali in gruppo. A ciò si affiancano esperienze sul campo, come le company visit e l’esplorazione dei luoghi legati alla figura di Francesco d’Assisi, per arricchire la riflessione con una dimensione simbolica e storica.

Il paradigma One-Health si presenta come una risposta alla complessità contemporanea, proponendo una lettura integrata dei fenomeni che connettono ambiente, società e salute. Superando i confini delle singole discipline, questo approccio promuove una nuova logica d’intervento fondata sulla cooperazione tra settori, con l’obiettivo di sviluppare politiche più efficaci e sostenibili. La proposta si rivolge in particolare a ricercatori, operatori del sociale e decisori pubblici, affinché siano in grado di interpretare i bisogni emergenti della collettività con strumenti rinnovati.

L’iniziativa si distingue per l’intensità della relazione tra studenti e formatori. Il contesto conviviale e il coinvolgimento diretto delle personalità invitate consentono uno scambio autentico, che va oltre la dimensione formale dell’insegnamento. Tra gli ospiti attesi figurano il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, lo psichiatra Vittorino Andreoli e la rappresentante dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Simona Seravesi. Il confronto con figure autorevoli provenienti da ambiti differenti intende stimolare nei partecipanti una visione aperta e critica del proprio percorso formativo e del ruolo che ciascuno può svolgere nella società.

Promotori dell’iniziativa sono il Sacro Convento di San Francesco in Assisi, la Luiss Guido Carli, il Politecnico di Milano, l’Università Federico II di Napoli, l’Università di Perugia, l’Università di Parma, l’Università dell’Aquila e l’Università Politecnica delle Marche. La rete accademica coinvolta testimonia l’orientamento multidisciplinare del progetto, che si rivolge a studenti provenienti da percorsi di studio differenti, valorizzando la diversità di approcci come risorsa per l’apprendimento reciproco.

Oltre agli incontri didattici, la Scuola di formazione “Percorsi Assisi” si caratterizza per una metodologia partecipativa, che prevede attività collaborative, simulazioni e project work, mirati a tradurre la riflessione teorica in proposte operative. L’obiettivo è quello di stimolare nei giovani la capacità di assumere iniziativa, lavorare in gruppo, formulare soluzioni e valutare criticamente le dinamiche socio-ambientali in cui sono inseriti.

La città di Assisi, con la sua tradizione spirituale e la sua rilevanza culturale, offre uno sfondo simbolico alla riflessione promossa dal programma. I luoghi francescani rappresentano infatti il punto d’incontro tra la cura del creato, il rispetto per le creature viventi e l’armonia con l’ambiente, temi centrali nel concetto di One-Health. La visita a questi spazi storici costituisce una componente fondamentale del percorso formativo, che mira a sviluppare non solo conoscenze tecniche, ma anche consapevolezza etica e sensibilità civica.

Le iscrizioni alla VI edizione della Scuola saranno aperte a partire dal 19 maggio 2025, attraverso il sito ufficiale www.percorsiassisi.it. L’iniziativa si rivolge a studenti universitari motivati a partecipare a un’esperienza formativa ad alta intensità, in grado di coniugare rigore scientifico, impegno personale e dimensione comunitaria.

L’edizione 2025 di “Percorsi Assisi” si inserisce in un momento storico in cui la riflessione sui legami tra ambiente e salute assume una centralità crescente. In un mondo segnato da crisi sanitarie, emergenze climatiche e tensioni sociali, la proposta educativa si presenta come un’opportunità per formare una nuova generazione di cittadini consapevoli, pronti a contribuire alla costruzione di un futuro più equo, sostenibile e integrato.