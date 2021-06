Compagnia Balestrieri di Assisi, nuovo consiglio direttivo

Nella riunione del 22 maggio 2021 la Compagnia Balestrieri Assisi ha rinnovato il suo Consiglio, eleggendo alla presidenza il balestriere Claudio Mancinelli, che subentra a Claudio Menichelli.

Il consiglio è così composto: Giulio Mariani vicepresidente, Andrea Morettoni segretario, Andrea De Lugo massaro, Fabio Martellini maestro d’Armi, Lino Pavi tenutario dei beni, Sergio Mariucci

consigliere, Francesco Belello consigliere.

“Nell’assumere la guida in qualità di Presidente della storica Compagnia Balestrieri – dichiara Claudio Mancinelli- forte di un radicato spirito di appartenenza, ringrazio il presidente Claudio Menichelli e l’intero Consiglio per la fiducia accordatami ma, in particolare, per avere portato la Compagnia ad un ruolo rilevante non solo nella storia della balestra ma in quella della città di Assisi. Auspico che il mio impegno, insieme ai componenti tutti del consiglio e dei balestrieri, favorisca, nella traduzione, la prosecuzione del nostro cammino, riprendendo tutte le attività per le quali siamo apprezzati ed amati.”