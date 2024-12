Concerto di Natale a Palazzo di Assisi il 15 dicembre

Concerto di Natale – Il 15 dicembre 2024, alle ore 19:00, presso la Chiesa della Madonna delle Grazie e Santa Tecla di Palazzo di Assisi, si terrà il tradizionale Concerto di Natale, organizzato dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Assisi. L’evento, che si conferma un appuntamento atteso per la cittadinanza e i visitatori, sarà dedicato alla magia del Natale e ai valori della solidarietà, con un programma musicale che coinvolgerà artisti di rilievo.

La serata vedrà la partecipazione del Coro Polifonico Felciniano e del tenore Emanuele Fagotti, due realtà artistiche apprezzate non solo per la qualità delle loro esibizioni, ma anche per il loro impegno verso cause sociali. Il concerto offrirà un ampio repertorio di musiche natalizie e classici senza tempo, che saranno eseguiti con passione e sensibilità.

Programma della serata

Il concerto si aprirà con i saluti istituzionali di Emanuela Bertinelli, Presidente del Comitato della Croce Rossa di Assisi, che darà il via ufficiale all’evento. Durante la serata, le autorità locali e i rappresentanti della comunità saranno presenti, creando un’atmosfera di condivisione e partecipazione.

L’evento avrà un carattere particolarmente inclusivo, rappresentando un’opportunità per sensibilizzare il pubblico sui temi della solidarietà e dell’impegno civile, mentre la musica natalizia contribuirà a creare un’atmosfera di festa e di comunità.

Modalità di partecipazione

L’ingresso all’evento sarà gratuito, ma si richiede la conferma di partecipazione tramite email all’indirizzo assisi@cri.it. La Croce Rossa Italiana invita tutti i cittadini di Assisi e i visitatori della città a prendere parte a questo evento speciale, che si propone di unire il potere universale della musica al valore della solidarietà.

Un invito alla comunità

Il Concerto di Natale rappresenta una grande occasione per vivere la festa con un significato profondo, unendo la bellezza della musica all’impegno concreto verso le persone in difficoltà. È un’opportunità per contribuire, anche simbolicamente, alla missione della Croce Rossa Italiana e alla costruzione di una comunità sempre più coesa e solidale. La Croce Rossa Italiana, Comitato di Assisi, invita la cittadinanza a partecipare numerosa, sostenendo così le cause sociali attraverso la bellezza dell’arte e della musica.

Informazioni e contatti

Per ulteriori dettagli sull’evento o per confermare la partecipazione, è possibile contattare la Croce Rossa Italiana – Comitato di Assisi all’indirizzo assisi@cri.it.

Il concerto si preannuncia come un evento speciale che contribuirà a rafforzare il legame tra arte, comunità e solidarietà, offrendo una serata di grande valore culturale e sociale.