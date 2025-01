Convegno su ricchezza e felicità a Assisi

Convegno – Il 14 gennaio 2024, alle 16:00, nella Sala della Conciliazione del Municipio di Assisi, si è svolto un convegno dal titolo “Ricchezza e/o Felicità”, organizzato dall’Università di tutte le età della città. L’evento, diretto dal professor Claudio Fronza, ha visto come relatore il professor Vincenzo Labanca, scrittore e poeta lucano, che ha trattato la complessa relazione tra ricchezza e felicità.

Il professor Labanca ha preso spunto dal famoso “Paradosso di Easterlin” per esaminare i significati di questi due concetti e la loro interazione. Con l’ausilio di slide, diagrammi e tabelle, ha condotto un’analisi approfondita, partendo dalle riflessioni sulla vita nelle diverse epoche storiche e culture, fino ad arrivare alla realtà odierna. In particolare, ha sottolineato come, oggi, ci sia una tendenza dominante a considerare la ricchezza come l’obiettivo primario dell’esistenza, contrapponendola alla felicità, vista come una scelta alternativa di vita, in sintonia con la teoria della “decrescita felice”.

Il tema dell’evento è stato arricchito dalla suggestiva cornice storica, considerando che nel 2024 ricorre l’8° Centenario della morte di San Francesco. Alla fine del suo intervento, Labanca ha proposto un nuovo messaggio di pace, ispirato all’insegnamento di Francesco d’Assisi, il quale ha sempre posto al centro la povertà come via per la felicità. Labanca ha suggerito di lanciare un messaggio che, parafrasando l’originale “Madonna Povertà”, possa invitare oggi le persone a “Rifuggi la Ricchezza”, come antidoto alla ricerca di un benessere materiale che non porta alla felicità.

L’incontro, trasmesso in diretta su Facebook, ha riscosso notevoli consensi e i partecipanti si sono dichiarati favorevoli a eventi simili in altre località dell’Umbria e d’Italia. Il video della conferenza sarà disponibile per 30 giorni sulla pagina dell’Università di tutte le età di Assisi.