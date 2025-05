Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale a Assisi

Sanzionato un cittadino spagnolo per comportamento violento

Un cittadino spagnolo di 41 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Perugia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere sanzionato per violazione del regolamento urbano del Comune di Assisi. Il fatto è avvenuto nei pressi della Basilica di Santa Maria degli Angeli, un luogo di culto frequentato quotidianamente da turisti e pellegrini. L’intervento degli agenti è stato richiesto a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza Europeo, che indicava la presenza di un individuo dal comportamento violento e minaccioso.

Secondo quanto riportato dalle autorità, il cittadino spagnolo, nato nel 1984, si trovava nelle vicinanze della Basilica quando ha iniziato a tenere un atteggiamento aggressivo nei confronti dei passanti e dei pellegrini. Alla sua presenza, diverse persone hanno percepito una situazione di forte disagio, tanto che alcuni di loro hanno deciso di avvisare le forze dell’ordine. Quando gli agenti del Commissariato di Assisi sono giunti sul posto, il soggetto ha continuato a manifestare un comportamento provocatorio, lanciando ingiurie e minacce di morte agli operatori di polizia.

Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento ostile, facendo resistenza alle operazioni di identificazione. Le minacce proferite contro gli agenti sono state così gravi da destare preoccupazione non solo tra i membri delle forze dell’ordine, ma anche tra i cittadini e i pellegrini che si trovavano nelle vicinanze. Il soggetto ha inoltre cercato di intimidire gli agenti con il suo comportamento, creando un ambiente di forte tensione.

Gli agenti, una volta conclusi gli accertamenti del caso, hanno deciso di deferire l’individuo all’Autorità Giudiziaria per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. In aggiunta, il 41enne è stato multato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Decreto Legge 14/17 per la violazione del regolamento urbano. La sanzione include anche un ordine di allontanamento dal luogo dei fatti per un periodo di 48 ore, una misura che mira a prevenire ulteriori situazioni di disturbo o pericolo per la sicurezza pubblica.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nelle zone di maggiore afflusso turistico, come quelle circostanti luoghi di culto di rilevanza internazionale. La Polizia di Stato ha ribadito l’importanza di mantenere un comportamento rispettoso verso le autorità e di evitare situazioni che possano compromettere l’ordine pubblico.

Il comportamento del cittadino spagnolo, infatti, ha posto in evidenza la necessità di una vigilanza costante in luoghi ad alta frequentazione, dove il rischio di atti di inciviltà o di aggressività può essere maggiore. Le autorità hanno anche sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, in particolare quando si tratta di segnalare comportamenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza collettiva.

Questo episodio dimostra, ancora una volta, come la prontezza degli agenti sia fondamentale nel gestire situazioni di pericolo e nella tutela della sicurezza pubblica, soprattutto in contesti di forte afflusso turistico come quello che caratterizza la città di Assisi e le sue principali attrazioni. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare attentamente la situazione, collaborando con la comunità locale per garantire il rispetto delle leggi e il benessere dei visitatori.

In conclusione, la sanzione e la denuncia nei confronti del cittadino spagnolo sottolineano la fermezza della Polizia di Stato nell’affrontare comportamenti violenti e minacciosi, nonché il continuo impegno nel garantire il rispetto della normativa urbana e la sicurezza pubblica.