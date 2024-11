Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: il messaggio di Stefania Proietti

Giornata internazionale – Oggi, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il sindaco di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, nonché neo eletta presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha partecipato a un incontro nella sala del consiglio provinciale, rivolto principalmente a studenti e studentesse.

Nel suo intervento, Stefania Proietti ha sottolineato l’importanza di non rimanere indifferenti di fronte ai numerosi episodi di violenza contro le donne che avvengono quotidianamente. “Abbiamo il dovere di fermare questa emergenza continua di violenze, soprusi e violazioni dei diritti,” ha affermato. “Dobbiamo lavorare per cambiare la cultura della sopraffazione di genere, partendo dall’educazione al rispetto delle persone.”

Richiamando le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Proietti ha evidenziato che non ci sono scuse accettabili per la violenza di genere e che sono necessarie azioni concrete per sradicare pregiudizi e discriminazioni. Ha aggiunto che le istituzioni e la società civile devono impegnarsi a sostenere le donne nella denuncia di soprusi e offrire loro protezione e supporto adeguato.

Un particolare accento è stato posto sul ruolo fondamentale dei centri antiviolenza, definiti da Proietti come “punti di riferimento indispensabili” per le donne che subiscono violenze. Ha ribadito l’impegno a rafforzare il sostegno a queste strutture, che rappresentano una risorsa preziosa sempre disponibile per chi si trova in situazioni di difficoltà.

L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e sensibilizzazione, con la partecipazione attiva dei giovani, dimostrando che la lotta contro la violenza di genere è una responsabilità collettiva, da portare avanti con determinazione e concretezza.