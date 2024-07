Il 4 Agosto, il Trail Costa di Trex Celebra la sua 18esima Edizione sul Monte Subasio

Il 4 agosto segna un momento significativo per il Trail Costa di Trex. Questa gara, che si svolge nel Comune di Assisi, celebrerà la sua 18esima edizione. Inserita nel calendario nazionale Fidal, questa competizione è diventata un appuntamento estivo tradizionale per gli appassionati di offroad, non solo in Umbria, ma anche per molti protagonisti del settore a livello nazionale.

I percorsi della gara sono stati progettati interamente all’interno del Parco del Monte Subasio, un punto di riferimento geografico fondamentale per l’Umbria e luogo di numerosi eventi legati alla vita di San Francesco. Il percorso principale si estende per 21 km con un dislivello di 900 metri, mentre l’alternativa, aperta anche ai non competitivi, copre 10 km con un dislivello di 500 metri. Questi percorsi attraversano oliveti, ampi pascoli e boschi di querce, lecci e faggi, fino a raggiungere la vetta del monte, a 1.290 metri di altitudine.

Per molti partecipanti, sarà l’occasione per scoprire l’Umbria più autentica, verde e ricca di sensazioni. La partenza avverrà da Costa di Trex alle ore 9:00 per il percorso lungo e alle 9:20 per il percorso più breve. Le premiazioni inizieranno alle 11:00, seguite dal pasta party alle 12:30, dove i partecipanti potranno commentare la giornata sportiva.

Le iscrizioni sono aperte fino all’1 agosto, con un costo di 23 euro per il trail lungo e 15 euro per il percorso corto e non competitivo. Sono previsti aumenti nel costo dell’iscrizione durante il weekend della gara. Tutti i partecipanti riceveranno un premio di partecipazione composto da prodotti locali assolutamente imperdibili.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web dell’Aspa Bastia.