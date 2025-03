Il Gruppo Colussi riduce l’impatto ambientale con Bio-LNG

Partnership con AT DUE e Greenture per trasporti sostenibili

Il Gruppo Colussi ha avviato una nuova iniziativa in ambito sostenibilità, integrando una flotta di camion alimentati a Bio-LNG (Gas Naturale Liquefatto Biologico) per le proprie operazioni logistiche. A partire dal 1° giugno 2024, l’azienda, leader nel settore alimentare, ha collaborato con AT DUE Srl per ridurre l’impatto ambientale del trasporto dei propri prodotti. Grazie a questa innovativa soluzione, Colussi si impegna a diminuire le emissioni derivanti dalle proprie operazioni di distribuzione.

Il progetto prevede l’utilizzo di Bio-LNG, un combustibile rinnovabile che permette una significativa riduzione delle emissioni di CO₂, particolato e ossidi di azoto. Grazie al meccanismo delle Garanzie di Origine (GO) gestito da Greenture, società controllata da Snam, il progetto contribuisce a garantire che l’energia utilizzata per il trasporto derivi da fonti rinnovabili. Questo processo consente di abbattere fino al 90% le emissioni di CO₂ per singolo viaggio, mentre le emissioni di particolato (PM10) e di ossidi di azoto (NOx) vengono ridotte rispettivamente del 50% e 60%.

In particolare, l’annullamento delle Garanzie di Origine certifica che una quantità equivalente di energia rinnovabile è stata immessa nella rete, assicurando un impatto positivo sull’ambiente e contribuendo in modo concreto alla lotta contro i cambiamenti climatici. Questa iniziativa è parte di un più ampio piano di sostenibilità che il Gruppo Colussi ha intrapreso, con l’obiettivo di ridurre progressivamente l’impronta ecologica lungo tutta la propria filiera.

Oltre alla flotta a Bio-LNG, il Gruppo sta lavorando su vari fronti per ridurre l’impatto ambientale, adottando pratiche agricole sostenibili, migliorando la riciclabilità dei materiali e riducendo l’uso di packaging. Inoltre, l’azienda sta implementando strumenti digitali per l’agricoltura di precisione e ottimizzando l’efficienza energetica negli stabilimenti produttivi. Questi sforzi si affiancano all’obiettivo di ridurre le emissioni dirette e promuovere soluzioni innovative e responsabili.

Il Bilancio di Sostenibilità 2023 del Gruppo ha evidenziato i risultati concreti ottenuti, tra cui la gestione di oltre 5.000 ettari di filiera agricola per la coltivazione del grano, l’utilizzo del 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili in tutti gli stabilimenti e la riduzione del 16% delle emissioni dirette per tonnellata di prodotto rispetto al 2018. A queste misure si aggiunge la donazione di 3,5 milioni di porzioni al Banco Alimentare.

In merito a questa collaborazione, Giacomo Colussi, amministratore delegato del Gruppo, ha sottolineato che il progetto rappresenta un passo importante nel percorso di sostenibilità e innovazione tecnologica dell’azienda. “Il nostro impegno è volto a creare valore per i consumatori e per l’ambiente. Con l’adozione del Bio-LNG, stiamo dando il nostro contributo attivo nella lotta contro i cambiamenti climatici, riducendo l’impatto ambientale delle nostre operazioni logistiche,” ha dichiarato Colussi.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di rinnovato impegno verso la sostenibilità da parte del Gruppo, che intende continuare a monitorare i risultati del progetto e a espandere le proprie azioni per ridurre ulteriormente l’impronta ecologica. L’azienda mira a promuovere soluzioni responsabili che possano essere integrate in tutte le fasi della propria catena del valore, contribuendo agli obiettivi globali di sviluppo sostenibile.

Il Gruppo Colussi continuerà a lavorare in collaborazione con i propri partner per ridurre le proprie emissioni e proseguire con il miglioramento delle soluzioni logistiche e produttive. Questo impegno riflette la determinazione dell’azienda a perseguire obiettivi di sostenibilità a medio e lungo termine.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo online all’indirizzo: www.colussigroup.it/sostenibilita.