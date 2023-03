Il Gruppo FAI di Assisi presenta: Una notte al museo

2 marzo 2023, grande successo per Una Notte al Museo, il primo evento speciale del Gruppo FAI di Assisi presso la Galleria d’Arte Contemporanea Pro Civitate Christiana.

di Martina Ricci

Un evento ideato per permettere a tutta la comunità e non solo, di immergersi in un’esperienza unica, accompagnati dalle incantevoli note di tre artisti ospiti d’eccezione. Tra la selezione musicale Franco B, Il Cap e Ivanzre con sfondo le opere inestimabili della Galleria d’Arte Contemporanea.

L’evento ha avuto la finalità di permettere alle opere – ideate e prodotte all’interno del medesimo luogo – di diversa natura, di instaurare un dialogo tra loro; un dialogo tra immagini pittoriche e note musicali che dona una visione completa ai lavori svolti nei decenni dalla Pro Civitate.

Il connubio tra arte figurativa e musica sperimentale

“Vedere un pubblico di tutte le età proveniente da tutta l’Umbria così partecipe ed interessato è stata la vera vittoria” – commenta Simone Menichelli, Capogruppo del Gruppo FAI di Assisi – “Non ci aspettavamo questo grande successo! Tutti sono rimasti rapiti dalla bellezza del museo della Pro Civitate, che rappresenta una vera ricchezza per la città e può vivere solo grazie alla gente che lo abita. Il gruppo FAI ha creduto da subito nel progetto e tutti hanno messo a disposizione competenze, impegno e serietà. Il connubio tra arte figurativa e musica sperimentale è stato davvero vincente e sicuramente verrà riproposto in altri luoghi con l’intento di portare ”luce” sui nostri patrimoni. Del resto il FAI ha questo come obiettivo! Un grazie speciale a tutti i partecipanti e in particolare a Tonio Dell’Olio e Anna Nabot che ci hanno permesso di sentirci a casa dandoci la possibilità di rendere i nostri sogni pura realtà. In questo momento, inoltre, il Gruppo FAI sarà impegnato nell’organizzazione delle Giornate FAI di Primavera, che si terranno a Bettona il 25 e 26 marzo prossimi.