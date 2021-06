Chiama o scrivi in redazione

Inaugurazione nuovo Polo culturale di San Rufino ad Assisi

Sabato 19 giugno dalle ore 16,30 si terrà l’inaugurazione del nuovo Polo culturale di San Rufino costituito dalla biblioteca e l’archivio diocesani e dall’archivio capitolare. “Con la collocazione nel complesso della cattedrale di San Rufino della biblioteca e l’archivio diocesani e dell’archivio capitolare – afferma don Cesare Provenzi – si istituisce un polo culturale di immenso valore storico e contenutistico per la notevole quantità di volumi, libri e manoscritti presenti. L’allestimento in un unico contesto della biblioteca e dei due archivi, che si snoderanno su due piani, rappresenta un’importante acquisizione per l’intera città. Un punto di studio, ricerca, aggregazione, approfondimento a disposizione di appassionati, storici, studenti e l’intera comunità”.

L’incontro sul tema “Tra radici e futuro” sarà aperto dai saluti di don Cesare Provenzi, priore della cattedrale di San Rufino, di Giovanna Giubbini, soprintendente della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e di Stefania Proietti, sindaco di Assisi. Seguiranno la relazione di Pier Maurizio Della Porta, direttore dell’archivio e biblioteca diocesani e le conclusioni del vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino monsignor Domenico Sorrentino.

La cerimonia si concluderà con l’inaugurazione e la visita dei locali. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Youtube diocesidiassisi e sulla pagina Facebook Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo.