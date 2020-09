Iniziati i lavori di asfaltatura in via Los Angeles a Santa Maria

Sono iniziati i lavori di asfaltatura in via Los Angeles, una delle strade principali di Santa Maria degli Angeli. L’intervento rientra nel Piano Strade 3 per la cui attuazione è stata stanziata la somma di un milione e 500 mila euro, la manutenzione e la messa in sicurezza delle vie comunali riguarderanno oltre il centro di Assisi anche le strade di 11 frazioni (Santa Maria degli Angeli appunto, Palazzo, Petrignano, Torchiagina, Rivotorto, San Vitale, Capodacqua, Castelnuovo, Tordandrea, Tordibetto e Armenzano).

In base al progetto esecutivo che ha considerato l’estensione viaria e quindi la priorità degli interventi, la cifra più cospicua, quasi 350 mila euro, interessa proprio Santa Maria degli Angeli.

Molti sono i lavori che l’amministrazione sta effettuando sulla rete stradale del territorio comunale sia investendo risorse proprie che sollecitando altri soggetti come Anas e Provincia di Perugia a intervenire lungo i tratti più malridotti. Per quanto riguarda i soldi messi dal Comune si ricordano anche i Piani Strade 1 e 2, rispettivamente di 500 mila euro il primo, e di un milione il secondo. Con il Piano Strade 3 la cifra complessiva è di 3 milioni.

Proprio in questo periodo sono state asfaltate diverse strade provinciali e altre sono in programma per un costo che si aggira sui 250 mila euro. Poi procedono i lavori sulla via Ponte dei Galli, un intervento cospicuo di quasi 3 milioni in un tratto importante a ridosso del centro storico, e sono stati stanziati finanziamenti per quasi 2 milioni di euro da parte della Regione e della Protezione Civile nazionale per le strade di montagne e comunali, precisamente per il ripristino della sede viaria, la regimentazione delle acque e la messa in sicurezza di passi come Beviglie, Metola, Petrata e Sant’Apollinare-Gabbiano ma anche altri il rifacimento di percorsi lungo il Parco del Subasio.

“Fin da quando si è insediata, questa amministrazione – ha affermato il vice sindaco Valter Stoppini che ha la delega alla viabilità e alle manutenzioni – ha prestato la massima attenzione alla rete viaria del territorio comunale, da decenni trascurata, non solo investendo risorse del proprio bilancio, che sono comunque ingenti, ma anche sensibilizzando altre istituzioni a dirottare finanziamenti su Assisi.

Un esempio per tutti: grazie al nostro interessamento dall’Anas sono arrivati quasi 10 milioni per lavori rilevanti e, come detto, attesi da troppo tempo. Tutti gli interventi che abbiamo già operato, quelli che sono in corso e altri in programma, sono stati decisi sulla base della mappa delle criticità stilata dall’ufficio servizi operativi e anche accogliendo le segnalazioni dei cittadini espresse durante i periodici incontri organizzati dal Comune”.

“Sarebbe troppo lungo elencare tutti i lavori che dal 2016 abbiamo realizzato – ha concluso Stoppini –, di sicuro questa amministrazione si distingue per i fatti, non certo per le chiacchiere, perché ha a cuore la vivibilità dei cittadini e la qualità dei servizi. E le nuove asfaltature, come la messa in sicurezza delle strade, sono sotto gli occhi di tutti”.