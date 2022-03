La Virtus Assisi perde 88-69 a Jesi

La Virtus Assisi perde 88-69 a Jesi contro una buona Taurus Jesi e ferma nuovamente la propria corsa. Una partita che ha visto i padroni di casa sempre avanti nel match, con la Virtus – sempre a corto di alcune pedine importanti per il proprio scacchiere – costretta alla rincorsa. Ragazzi di coach Piazza infatti sempre dietro nel punteggio dall’inizio alla fine nonostante alcune buone giocate e nuovo stop in campionato da cui ora reagire subito.

IL MATCH IN SINTESI I padroni di casa partono bene e danno subito una buona accelerazione alla propria gara. La Virtus Assisi tiene abbastanza bene, ma alla fine del primo quarto Jesi è avanti di 8: Jesi 20 e Virtus 12 (a segno per gli ospiti Peychinov 7 e Meccoli 5).

Nel secondo quarto i padroni di casa giocano meglio e vanno via decisi. Buone accelerazioni di Jesi in attacco con la Virtus costretta a subire maggiormente e a difendersi. Jesi 46 e Virtus Assisi 30 alla pausa lunga (parziali personali Peychinov 9, Meccoli 11, Santantonio 2, Capezzali Giacomo 3, Provvidenza 5).

Al rientro in campo la gara non cambia. Jesi vuole mantenere il distacco, la Virtus prova a recuperare ma non ce la fa. Partita che va via veloce, squadre che non si arrendono e giocano. Alla fine della terza frazione il tabellone segna Jesi 66 e Virtus 42 (ancora i parziali: Peychinov 9, Meccoli 13, Santantonio 4, Capezzali Giacomo 3, Provvidenza 10, Capezzali Tommaso 3).

Ultima frazione in cui la Virtus non ha più nulla da perdere, ma i padroni di casa tengono. Finisce con il punteggio di Taurus Jesi 88 e Virtus Assisi 69. Per la Virtus brutto stop. Ora servirà ripartire subito.

Wispone Taurus Jesi – Virtus Assisi 88-69

Jesi: Bolognini 7, Luini 7, Astuti ne, Zandri 14, Cognigni 16, Montanari 2, Bravi 26, Marinelli 2, Pozzetti, Cerruti 14, Zvegla. All. Filippetti

Assisi: Capezzali G. 12, Santantonio 4, Ponti ne, Papa ne, Provvidenza 10, Capezzali T. 6, Meccoli 16, Peychinov 21, Iovene ne, Landrini, Pagano ne, Fondacci ne. All. Piazza

Parziali: 20-12, 26-18, 20-12, 22-27.

Progressivi: 20-12, 46-30, 66-42, 88-69.

Usciti per 5 falli: Cerruti (Jesi)

Ufficio Stampa Virtus Assisi