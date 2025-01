Marcia PerugiAssisi 2025: un cammino per la pace globale

Marcia PerugiAssisi – Il 12 ottobre 2025, migliaia di persone si uniranno per un cammino di circa 24 chilometri da Perugia ad Assisi. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione PerugiAssisi in collaborazione con enti locali, scuole e università, è il momento culminante del progetto “Immagina”, un programma dedicato alla promozione della pace e alla lotta contro ogni forma di conflitto.

Quest’anno, la marcia assume un significato ancora più urgente. La Fondazione ha sottolineato la necessità di contrastare l’escalation dei conflitti globali, fermare la corsa al riarmo e smascherare le ipocrisie di chi alimenta la guerra. “Dobbiamo costruire una società basata sulla cura, la solidarietà e la resistenza alla violenza quotidiana”, si legge in una nota ufficiale.

Attraverso il progetto “Immagina”, scuole e comunità sono state coinvolte in attività di sensibilizzazione, conferenze e progetti educativi. La partecipazione della Cattedra Unesco “Diritti umani, democrazia e pace” dell’Università di Padova e della Rete delle università italiane per la pace sottolinea l’importanza dell’educazione come strumento per costruire un futuro più giusto e pacifico.

Un messaggio chiaro contro violenza e indifferenza

La Marcia è molto più di un evento simbolico: è un appello all’azione. “Non possiamo cedere all’indifferenza o accettare la violenza come inevitabile”, ha dichiarato la Fondazione. Il percorso rappresenta un invito a rispondere all’odio con solidarietà, costruendo ponti di amicizia sociale e contrastando le forze che minacciano la dignità umana.

Gli organizzatori ribadiscono l’importanza di agire come un fronte unito. Il messaggio di questa edizione è chiaro: la pace non è un’utopia, ma un obiettivo da perseguire attraverso l’impegno collettivo e la consapevolezza individuale.

La cultura della pace come antidoto alla guerra

Uno degli obiettivi principali del progetto “Immagina” è diffondere una cultura della pace che metta al centro il dialogo, la responsabilità e la nonviolenza. Durante tutto l’anno scolastico, studenti e docenti parteciperanno a incontri, laboratori e seminari che mirano a costruire una società più equa e pacifica.

La Marcia come ispirazione universale

Partendo dai luoghi simbolici di San Francesco, la Marcia PerugiAssisi invia un messaggio universale: è possibile immaginare un mondo diverso e agire per realizzarlo. Migliaia di persone, con la loro presenza, ribadiranno che la pace non è solo un sogno, ma una responsabilità concreta per ogni individuo e comunità.