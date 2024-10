Modifiche alla raccolta rifiuti per il G7 Inclusione e Disabilità

In occasione del G7 Inclusione e Disabilità, previsto per il 13 e 14 ottobre, la raccolta rifiuti nelle aree di Assisi e Santa Maria degli Angeli subirà modifiche per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dell’evento. Le variazioni riguardano sia le utenze domestiche sia quelle extradomestiche, con orari precisi da rispettare per l’esposizione e il ritiro dei mastelli.

Per le utenze domestiche situate a Santa Maria degli Angeli (in particolare lungo Via Patrono d’Italia e nella Piazza), l’esposizione dell’organico, prevista come di consueto per la sera di domenica, rimarrà invariata. Tuttavia, per motivi di sicurezza, si richiede ai cittadini di ritirare i mastelli entro le 6 del mattino del giorno successivo. I contenitori che non saranno recuperati entro l’orario indicato verranno rimossi dalle autorità competenti. Coloro che non riusciranno a rispettare questa indicazione sono invitati a esporre i rifiuti nel turno successivo utile.

A Assisi, le utenze domestiche di Via Marconi, Via Frate Elia, Via Merry del Val, Via San Francesco e Via Fortini dovranno rispettare le stesse procedure per quanto riguarda l’esposizione di carta e cartone. Anche in questo caso, l’esposizione serale di domenica avrà luogo regolarmente, ma sarà obbligatorio ritirare i mastelli entro le 5 del mattino di lunedì. I contenitori lasciati oltre tale orario verranno rimossi, e chi non potrà rispettare questo limite è invitato a esporre i rifiuti nel successivo turno disponibile.

Per quanto riguarda le utenze extradomestiche di Assisi, situate in Via San Francesco e Via Fortini, l’esposizione dei rifiuti è vietata dopo le 9:30 della mattina di domenica e di lunedì, per motivi di sicurezza legati all’evento. Gli utenti commerciali potranno esporre i rifiuti solo la sera precedente, a partire dalle 22, per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e ordine pubblico.

Infine, nella giornata di lunedì 14 ottobre, non saranno consentite le operazioni di carico e scarico merci all’interno del centro storico di Assisi, sempre per ragioni di sicurezza e per evitare intralci durante il G7. Le attività commerciali e i trasportatori sono invitati a organizzare le operazioni di consegna in orari precedenti o successivi alla giornata indicata, per evitare sanzioni e complicazioni durante il vertice.