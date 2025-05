Nuovi asili comunali aperti puntualmente il primo novembre

Revocata la gara in autotutela, nessun ritardo previsto

La gara per l’affidamento della gestione di tre nuovi asili nido comunali è stata revocata in autotutela dall’Amministrazione comunale, ma l’apertura delle strutture resta confermata per il primo novembre 2025, senza alcuna variazione rispetto al cronoprogramma stabilito. A renderlo noto è lo stesso Comune, in un comunicato ufficiale che chiarisce le ragioni dell’intervento amministrativo e assicura la continuità del progetto.

La decisione è stata formalizzata con la determinazione n. 578 datata 8 maggio 2025 e riguarda le strutture educative realizzate nelle località di Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto. Il provvedimento prevede la revoca della procedura di gara, originariamente approvata lo scorso 7 aprile, per l’affidamento del servizio di gestione dei tre nidi d’infanzia.

Secondo quanto specificato dall’Amministrazione, la scelta è stata compiuta in applicazione dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, che consente alle amministrazioni pubbliche di annullare in via di autotutela gli atti precedentemente adottati per ragioni di interesse pubblico. In questo caso, l’intento è quello di ridefinire il valore complessivo dell’appalto alla luce di un riesame dettagliato dei suoi aspetti economici, per favorire una maggiore partecipazione degli operatori economici e ridurre i margini di possibili contenziosi futuri.

L’approfondimento effettuato dagli Uffici comunali competenti ha evidenziato l’opportunità di una rivalutazione dei parametri economici, così da permettere agli operatori di presentare offerte più aderenti alle reali condizioni di mercato. Tale ricalcolo, secondo quanto riferito, renderà la nuova procedura di gara più equilibrata e funzionale, garantendo una gestione ottimale dei servizi educativi.

Il Comune sottolinea inoltre che la revoca è intervenuta prima della fase di aggiudicazione, circostanza che esclude qualsiasi diritto al risarcimento da parte dei partecipanti. L’interruzione del procedimento, infatti, si colloca in un momento preliminare, e si inserisce in un percorso di revisione finalizzato a migliorare la qualità dell’affidamento, nel rispetto dei tempi pianificati.

I tempi tecnici per la pubblicazione del nuovo bando sono stati già calcolati, e non incideranno sulla data di apertura dei nuovi asili, fissata per il primo novembre. Proprio il margine temporale previsto inizialmente ha consentito questa revisione senza compromettere la tabella di marcia generale. Il prossimo passo sarà l’approvazione della documentazione aggiornata, che darà avvio a una nuova fase della procedura di gara.

La scelta dell’autotutela viene definita come un atto di prudenza e trasparenza amministrativa, volto a garantire il corretto svolgimento della procedura e a tutelare l’interesse pubblico. Il nuovo appalto terrà conto delle osservazioni tecniche emerse durante le verifiche interne e sarà strutturato per ampliare la platea dei potenziali partecipanti.

Le tre strutture educative, già completate sul piano edilizio, rappresentano un investimento strategico per il territorio, con l’obiettivo di potenziare l’offerta di servizi per la prima infanzia. La loro attivazione rientra in un piano più ampio di valorizzazione delle politiche sociali e scolastiche a livello locale. La gestione in appalto del servizio permetterà di affidare a soggetti qualificati la conduzione delle attività educative e la cura degli spazi, con standard organizzativi definiti nel capitolato.

L’Amministrazione ha infine ribadito che non esiste alcun rischio di rinvio rispetto alla data di attivazione dei nidi. L’intervento amministrativo, sebbene rilevante dal punto di vista tecnico, è stato progettato in modo da non interferire con i tempi di avvio del servizio, che rimangono invariati. La nota chiarisce che la sospensione dell’iter precedente è stata dettata esclusivamente dalla volontà di predisporre una gara più efficace e competitiva, evitando imprecisioni che, in una fase successiva, avrebbero potuto compromettere il regolare svolgimento delle attività contrattuali.

In conclusione, la revoca della procedura di gara non comporta alcuna modifica alla pianificazione complessiva, e l’apertura dei nuovi asili nido comunali di Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto avverrà nei tempi previsti, assicurando la disponibilità del servizio per le famiglie interessate già a partire dal prossimo autunno. Le operazioni di affidamento riprenderanno a breve con la pubblicazione del nuovo bando, allineato alle esigenze riscontrate e conforme ai principi di efficienza e trasparenza.