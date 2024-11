Parte da Assisi un progetto per non dimenticare

Parte da Assisi – Sarà presente anche il questore di Perugia, Fausto Lamparelli, in rappresentanza del prefetto Vittorio Pisani, Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, all’evento “Per una geografia della memoria dall’accoglienza alla fraternità, un percorso per la pace” che si terrà sabato 30 novembre al Santuario della Spogliazione di Assisi e che prevede diversi momenti. Una giornata per ricordare l’opera di salvezza posta in essere nei cosiddetti luoghi della Memoria, tra cui Assisi, Campagna (Salerno) e Padova nel periodo delle persecuzioni razziali da alcuni religiosi e laici e che ha permesso il salvataggio di numerose vite umane. Tra queste straordinarie figure verranno ricordate quelle di monsignor Giuseppe Maria Palatucci, vescovo francescano di Campagna e del nipote, Giovanni, questore di Fiume, medaglia d’oro al merito civile e “Giusto tra le Nazioni” che salvò migliaia di profughi ebrei dai campi di sterminio. Si parlerà anche di padre Michele Todde, il frate conventuale nativo di Tonara che entrò nella rete clandestina guidata da monsignor Giuseppe Placido Nicolini ad Assisi.

All’evento parteciperanno alcune delegazioni provenienti dai comuni di Campagna e di Tonara in provincia di Nuoro, già in stretto contatto con Assisi per creare una rete nazionale tra i luoghi della salvezza degli ebrei sulla base del progetto intitolato ‘Per una geografia della memoria: Assisi centro propulsore e operativo di carità e pace nella Chiesa’ e i due Rotary di Campagna e Assisi.

Il programma di iniziative che si terranno sabato 30 novembre prevede alle ore 10.30 nella Sala della Spogliazione i saluti istituzionali, gli interventi di monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno; monsignor Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano; Diego Magliano, responsabile della Confraternita Monte dei Morti di Campagna; Maria Elisabetta Monacchia, presidente del Rotary Club di Assisi; Salvatore Luongo, presidente del Rotary Club di Campagna Valle del Sele. Seguiranno le relazioni di padre Felice Autieri “Dall’accoglienza degli ebrei allo Spirito di Assisi”; di don Michele Di Martino “Oltre l’abito e la divisa, la storia di Campagna e gli esempi di mons. Giuseppe Maria e Giovanni Palatucci”; di padre Giorgio Laggioni “Padova e il coraggio del Venerabile padre Placido Cortese”. Seguirà alle ore 16.30 un momento di dialogo tra monsignor Roberto Carboni, padre Felice Autieri e don Michelino Luisi sul tema “Padre Michele Todde, il frate dell’accoglienza”. Alle ore 17.30 la consegna ufficiale del “crogiuolo sardo” dedicato a padre Michele Todde, per il Giardino dei Giusti di Assisi. Infine alle ore 18 la santa messa che verrà concelebrata nella chiesa di Santa Maria Maggiore.