Solidarietà ad Assisi: torna “Con il Cuore” su Rai1

Il 24 maggio la maratona benefica dal sagrato della Basilica

Sabato 24 maggio andrà in scena la 23ª edizione di “Con il Cuore, nel nome di Francesco”, la maratona di solidarietà promossa dai frati del Sacro Convento di Assisi per sostenere persone in difficoltà in Italia e all’estero. L’evento verrà trasmesso in diretta televisiva su Rai1, in prima serata, dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco. Alla conduzione ci sarà nuovamente Carlo Conti. La serata sarà visibile anche su Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay.

Quest’anno l’iniziativa raccoglierà fondi per finanziare 20 progetti attivi in 11 paesi. Tra gli interventi previsti figurano le mense francescane in Italia e il sostegno a popolazioni colpite da guerre, crisi umanitarie e carestie in varie aree del mondo, inclusi Brasile, Haiti e Siria. Le donazioni potranno essere effettuate tramite SMS o chiamata al numero solidale 45515, attivo dal 22 maggio al 22 giugno 2025.

L’edizione 2025 sarà coordinata da padre Enzo Fortunato, OFMConv, e vedrà la partecipazione di realtà impegnate direttamente nell’aiuto ai bisognosi. Il programma intende trasmettere un messaggio di pace e dialogo, coerente con gli appelli lanciati da papa Francesco in favore della fratellanza universale.

L’evento sarà accessibile anche al pubblico con disabilità sensoriali: Rai Pubblica Utilità lo renderà disponibile con sottotitoli per non udenti, audiodescrizione per non vedenti e traduzione in Lingua Italiana dei Segni (LIS).

Chi desidera assistere dal vivo al concerto potrà prenotare gratuitamente il proprio posto a partire da lunedì 12 maggio 2025, tramite il sito ufficiale dell’iniziativa. È possibile effettuare una donazione volontaria al momento della registrazione, che sarà valida per l’accesso all’area del sagrato.

Attraverso musica e testimonianze, “Con il Cuore” intende riaffermare l’impegno francescano nel rispondere alle emergenze sociali e umanitarie del presente, offrendo un’occasione concreta di partecipazione alla costruzione di un mondo più solidale.