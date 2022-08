Search for: Search Button

Sopralluogo dell’amministrazione, nelle scuole di Petrignano e Santa Maria degli Angeli

Continuano i lavori nei plessi scolastici del comune di Assisi. In vista della riapertura di metà settembre il sindaco e l’assessore alle politiche scolastiche, insieme ai tecnici, si sono recati presso la scuola media “Francesco Pennacchi” di Petrignano. Qui si stanno ultimando i lavori per il nuovo ingresso che sarà coperto da una pensilina per garantire l’accesso in sicurezza agli studenti.

Lavori in corso anche alla scuola dell’infanzia “Maria Luisa Cimino” a Santa Maria degli Angeli dove si sta procedendo all’ampliamento dei locali della cucina per far sì che sia possibile l’incremento dell’utenza anche per il pranzo.

Si tratta di interventi, hanno sottolineato il sindaco e l’assessore, che ogni anno effettuiamo alla vigilia della riapertura delle nostre scuole per risolvere eventuali problematiche ed eliminare qualsiasi tipo di disagio. Vogliamo che i nostri figli riprendano le lezioni in ambienti funzionali e soprattutto sicuri. Come amministrazione riserviamo all’edilizia scolastica una priorità assoluta perché in quelle aule si formano i cittadini di domani e pensiamo anche a quelle infrastrutture, come i parcheggi adiacenti agli istituti, che facilitano i tempi dei genitori che accompagnano ogni mattina i figli a scuola.

Come è noto, negli ultimi anni, il Comune di Assisi ha realizzato ben tre parcheggi nelle vicinanze delle scuole: a Palazzo, lungo viale Michelangelo, nelle adiacenze della scuola Don Milani dove sono stati istituiti 11 posti auto, a Rivotorto, nei pressi dell’istituto Fratello Sole dove sono stati realizzati una cinquantina di aree sosta; a Petrignano, vicino alla scuola Pennacchi, dove sono stati ricavati quasi 100 spazi per i veicoli.

L’investimento complessivo per i tre nuovi parcheggi è stato di 700 mila euro per un totale di oltre 150 nuovi posti auto.