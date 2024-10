“Tootsie” debutta al Teatro Lyrick di Assisi

“Tootsie” – Il primo novembre 2024, il Teatro Lyrick di Assisi accoglierà il debutto nazionale del musical “Tootsie”, per la regia e l’adattamento di Massimo Romeo Piparo. La prima rappresentazione avrà inizio alle 21.15, con repliche anche il giorno seguente, 2 novembre, alla stessa ora. Questo evento segna ufficialmente l’apertura della nuova stagione teatrale denominata “Edizione straordinaria”, organizzata dall’Associazione culturale ZonaFranca con la direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione con la Città di Assisi.

Il musical, che vede come protagonista Paolo Conticini nel duplice ruolo di Michael Dorsey e della sua alter ego Dorothy Michaels, avrà anche la partecipazione di Enzo Iacchetti nel ruolo di Jeff. Questo spettacolo si ispira al celebre film del 1982 diretto da Sydney Pollack, con Dustin Hoffman nel ruolo principale. Il libretto è di Robert Horn, mentre la musica e i testi sono stati realizzati da David Yazbek, noto per il suo lavoro in altri successi come “The Full Monty”.

“Tootsie” è stato riconosciuto come uno dei migliori musical contemporanei e ha ottenuto ben 11 nomination ai Tony Award, tra cui quelle per il miglior musical e la migliore colonna sonora originale. La storia di Michael Dorsey, un attore disoccupato che decide di presentarsi a un provino travestito da donna, è una narrazione che offre spunti di riflessione sull’identità e i ruoli di genere.

L’interpretazione di Paolo Conticini è attesa con particolare interesse, vista la sua esperienza in produzioni di successo come “Mamma Mia!” e “The Full Monty”. Iacchetti, reduce da un trionfo personale nel ruolo di Zazà in “Il Vizietto”, ritorna nel mondo del musical con questo progetto. “Tootsie” non è solo una commedia divertente, ma offre anche una satira sul mondo dello spettacolo, mettendo in evidenza le contraddizioni di un settore dove talento e opportunità possono apparire distorti.

Il racconto di Michael Dorsey si snoda tra risate e momenti di profonda introspezione. La sua avventura inizia quando, nel tentativo di ottenere un ruolo, si trasforma in Dorothy e ottiene il successo. Tuttavia, con l’arrivo della fama, dovrà affrontare sfide inattese e la difficoltà di mantenere il suo nuovo status.

Il team creativo include nomi di rilievo come Emanuele Friello per la direzione musicale, Teresa Caruso per le scene, e Roberto Croce per le coreografie. Il cast comprende anche Beatrice Baldaccini (Julie), Ilaria Fioravanti (Sandy), e altri talentuosi artisti che compongono l’ensemble.

Tootsie è una commedia che riesce a far sorridere ma invita anche alla riflessione su questioni fondamentali come l’amore, il rapporto tra i sessi e la lotta per l’affermazione personale. La celebre frase finale del film, “Sono stato un uomo migliore da ‘donna’ di quanto lo sia stato da ‘uomo’”, riassume perfettamente il tema centrale dello spettacolo.

Con “Tootsie”, il Teatro Lyrick si prepara a offrire un’esperienza indimenticabile, arricchita dalla musica travolgente e da una trama ricca di colpi di scena. L’appuntamento del primo novembre promette di essere un evento da non perdere per gli amanti del teatro musicale e per chi cerca una serata di intrattenimento di qualità.