Una panoramica sulle squadre Sir bianconere alla pausa natalizia

Una panoramica sulle squadre – Al termine della prima parte della stagione calcistica, con la pausa natalizia che accoglie i campionati regionali di Serie C, è giunto il momento di fare il punto sul cammino delle tre squadre bianconere della ITS Sir Umbria Academy, attive nella massima categoria regionale. Questo progetto è il frutto della sinergia tra la società presieduta da Sirci e la ITS Umbria Academy, principale sponsor del settore giovanile. L’accademia, un polo di formazione biennale in tecnologie e scienze applicate con sede a Perugia, si distingue per un approccio che unisce l’apprendimento in aula e in laboratorio con tirocini aziendali.

Il Direttore responsabile della Sir Susa Vim, Andrea Piacentini, sottolinea l’entusiasmo per questa collaborazione, evidenziando la condivisione della missione di valorizzare il talento giovanile non solo come atleti, ma come individui in crescita. Il progetto mira a fornire competenze aggiornate per far fronte alle sfide delle nuove tecnologie, della transizione ecologica e digitale.

Attualmente, il campo sta rispecchiando le scelte ponderate della società, con due squadre dell’Academy che dominano la Serie C regionale. La Sir Umbria Academy S.M. degli Angeli, guidata dalla coppia tecnica Fontana-Severini, è la capolista con sette vittorie su sette partite. Al suo fianco, la Sir Umbria Academy Assisi, sotto la guida di coach Moscioni, si posiziona al secondo posto con sei vittorie e una sola sconfitta nel “derby” dello scorso dicembre.

Il terzo team, la Sir Umbria Academy Perugia, mostra un progresso costante nonostante il posizionamento attuale in fondo alla classifica. Andrea Piacentini sottolinea l’importanza del progetto, che ha visto la rinuncia al campionato di Serie B in favore di più squadre nel massimo campionato regionale. Questa scelta è finalizzata a dare opportunità ai giovani talenti del vivaio, accompagnati dai migliori tecnici, per prepararli a un futuro di successi.

Alla luce dei risultati finora ottenuti, Piacentini esprime soddisfazione per l’impegno e il sacrificio dei giovani atleti, evidenziando il ruolo cruciale dei tecnici nel plasmare il percorso di crescita. Con la pausa natalizia in corso, la Serie C riprenderà con l’ottava giornata dopo la Befana. Le squadre dell’ITS Sir Umbria Academy si preparano a continuare la loro brillante performance nel campionato regionale, sognando la promozione e un futuro radioso nel mondo dello sport.