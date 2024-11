Virtus Assisi domina il derby e trionfa su Foligno Basket 94-69

Virtus Assisi – La Virtus Assisi ha dominato il derby contro l’UBS Foligno, imponendosi con il punteggio di 94-69 di fronte a un PalaSir gremito. La squadra di coach Piazza ha saputo gestire una gara intensa e combattuta, mettendo in campo un’ottima prestazione corale. Sin dalle prime fasi, il pubblico ha assistito a una sfida equilibrata, con la Virtus che ha progressivamente preso il controllo della partita.

In avvio, è Foligno a partire forte, acquisendo un lieve vantaggio. Tuttavia, la Virtus riesce a rimanere in partita, reagendo e chiudendo il primo quarto avanti con il punteggio di 26-22. Nei successivi dieci minuti, la squadra di casa incrementa il ritmo, grazie alle azioni efficaci di Giacomo Tosti e Di Coste, tra i più incisivi della serata. Il secondo quarto si chiude con la Virtus in vantaggio per 51-39, mentre il pubblico applaude il gioco coinvolgente offerto da entrambe le squadre.

Dopo l’intervallo, la Virtus Assisi continua a mantenere il controllo della partita. La difesa si dimostra solida e l’attacco efficace, permettendo ai padroni di casa di consolidare il distacco. A metà del terzo quarto, il tabellone segna 60-49 in favore della Virtus, che chiude la frazione sul 71-55, mettendo in sicurezza il risultato. In questo frangente, emergono anche le giocate di Lucarelli, decisivo nella gestione delle azioni offensive e nella tenacia difensiva.

L’ultima frazione di gioco vede la Virtus Assisi continuare a dominare. A metà del quarto periodo, il punteggio è 89-64 per i rossoblù, con il pubblico in visibilio per la prestazione della squadra di casa. Lucarelli brilla in questo finale, realizzando punti importanti e contribuendo al controllo del gioco insieme al supporto di tutto il collettivo. Con il risultato ormai acquisito, coach Piazza concede spazio ai giovani della Virtus, lasciando loro qualche minuto per dimostrare il proprio valore.

Il match si chiude con il punteggio di 94-69 a favore della Virtus Assisi, che festeggia così una vittoria meritata davanti al suo pubblico. La squadra ha mostrato grande solidità in tutte le fasi del gioco, confermando la propria superiorità nel derby.

Tabellino

Virtus Assisi: Santantonio 6, Passeri, Berti 7, Bugionovo 11, Lucarelli 19, Gambacorta, Chioccioni, Provvidenza 9, Tosti 13, Di Coste 21, Falcinelli, Bazani 8. All. Piazza.

Foligno Basket: Guerrini 4, Lazaro 15, Pagliacci ne, Mansur 11, Baldinotti 2, Mariotti 4, Marini 7, Giampaoli ne, Crispoltoni ne, Patani 12, Cimarelli, Misolic 14.

Parziali: 26-22, 25-17, 20-16, 23-14

Progressivi: 26-22, 51-39, 71-55, 94-69

La Virtus Assisi si conferma in ottima forma, con una prestazione corale che ha esaltato il pubblico di casa e ha sottolineato il valore del collettivo allenato da Piazza.