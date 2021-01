Chiama o scrivi in redazione

Il Partito Democratico di Assisi appoggerà Stefania Proietti

Il Partito Democratico di Assisi è pronto a sostenere la ricandidatura di Stefania Proietti alle prossime elezioni comunali.

Il lavoro portato avanti in questi difficili cinque anni ha rappresentato solo l’inizio di un progetto politico che investe tutti gli aspetti più rilevanti per lo sviluppo della Città.

Un’esperienza che ci ha visto e che ci vede tutt’ora protagonisti nell’affrontare le tante questioni che pone una Città come Assisi.

A partire dalla durissima esperienza della pandemia, in riferimento alla quale ci attende ancora un periodo complicato, è inutile negarlo, ma che affronteremo con la consueta determinazione.

Il fulcro del progetto sarà un programma condiviso e aperto al contributo di tutti, per proseguire con il lavoro svolto finora ma anche per sviluppare nuove idee e progetti.

Un programma in cui al centro ci sono i cittadini e che mira a valorizzare Assisi come città turistica e di rilevanza mondiale, ma anche come territorio che comprende un reticolo di frazioni e che presenta tutti i problemi di una Città delle sue dimensioni.

Noi ci siamo e saremo, consapevoli pronti a guidare Assisi al fianco di Stefania Proietti consapevoli del contributo dato e di quello che saremo in grado di dare, ma altrettanto certi che la straordinarietà degli anni che avremo di fronte richiede il contributo, l’esperienza e la competenza delle migliori energie della Città.

Il Partito Democratico è pronto a mettere ancora una volta a disposizione di questo progetto la propria capacità ed esperienza di governo, affinché i prossimi anni siano quelli della ripartenza, della ricostruzione e dello sviluppo.