Doniamoci, il gruppo di associazioni aprirà la Catena Umana Perugia-Assisi

Una Catena Umana lunga 25 km per la prima volta in Italia. La manifestazione si svolgerà domenica 11 ottobre

Sarà il gruppo “Doniamoci” ad aprire la Catena Umana di 25 km tra Perugia ed Assisi che si svolgerà domenica 11 ottobre 2020. Le persone saranno distanziate almeno due metri, nel rispetto delle norme anti Covid, ma saranno unite dal filo che ciascuno porterà e annoderà a quello degli altri.

Le associazioni AIDO Provinciale Perugia, ANED Umbria, AVIS Perugia e Avanti Tutta del progetto “Doniamoci” hanno fortemente voluto la partecipazione alla Catena Umana della Pace e della Fraternità che vedrà coinvolti tutti i volontari delle associazioni in questa bellissima iniziativa.

Nonostante il difficile momento che stiamo vivendo a causa del Covid, gli organizzatori della Perugiassisi hanno voluto portare avanti il progetto anche perché il virus non può e non deve fermare l’impegno per la pace. Proprio per poter rispettare al meglio le norme anti Covid la Marcia è stata convertita in una catena umana di pace e fraternità.

Il progetto “Doniamoci” aderirà alla catena portando i propri valori e concetti di condivisione, volontariato e promozione della cultura del dono.

Il tema di quest’anno è la “cura” e mai come oggi abbiamo sentito il bisogno di cura e di cure. Il Coronavirus ha messo in evidenza tre elementi essenziali della condizione umana: la nostra fragilità, la nostra vulnerabilità e il nostro bisogno di cure. La cura è prestare attenzione, rispettare, ascoltare, sentire, esserci, dare tempo, sentirsi responsabili, agire con delicatezza, mostrare comprensione, procurare all’altro ciò di cui ha necessità, dare conforto, condividere, avere coraggio. La cura è responsabilità, rispetto, amore, solidarietà, vicinanza, condivisione, gratuità, accoglienza. La cura è pensare anche con il cuore.

Un tema che si sposa appieno con i valori e gli obiettivi del progetto “Doniamoci” che promuove da sempre la cultura del dono sensibilizzando la popolazione del territorio alla donazione; avviare un rapporto di cooperazione tra le varie associazioni di volontariato, coinvolgendo particolarmente i giovani e le scuole per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tese alla donazione ed a una sana crescita rivolta a migliorare il bene comune; avviare politiche coordinate sulle tematiche formative della popolazione rivolte all’acquisizione di corretti stili comportamentali e relazionali in materia di solidarietà, integrati in processi di promozione della salute e dello star bene.