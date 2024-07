“Dream Ap”: Un Progetto Innovativo per i Giovani con Sindrome Down

Il progetto “Dream Ap”, un’iniziativa rivoluzionaria per i giovani con sindrome down, è stato presentato ieri pomeriggio nella Sala della Conciliazione. L’evento ha visto la partecipazione del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e di numerose autorità civili, religiose e militari.

Il progetto, promosso dal Comune di Assisi in collaborazione con l’Associazione italiana persone down (Aipd), punta alla realizzazione di co-housing sociale. Questo modello di inclusione lavorativa si concretizza nel “Dream Ap casa vacanze” e nel “Dream Ap ristorante”, due attività che saranno gestite dai giovani con sindrome down.

Assisi, città nota per la sua accoglienza, è stata scelta come luogo ideale per avviare queste attività. Il sindaco Stefania Proietti ha espresso il suo apprezzamento per l’Aipd per aver scelto Assisi come sede del progetto.

Il ministro Alessandra Locatelli, presente in Umbria anche per organizzare il G7 per le disabilità che si terrà a ottobre, ha definito il progetto come “meraviglioso e ambizioso”. Ha sottolineato l’importanza del lavoro per la vita delle persone, soprattutto per quelle con disabilità.

La presidente della Regione Donatella Tesei ha evidenziato l’importanza dell’evento, sottolineando come si stia passando dalle parole ai fatti e come le persone siano messe al centro nelle loro interezze e nei loro bisogni.

La presidente dell’Osservatorio regionale sulle disabilità Paola Fioroni ha parlato di comunità, di persone che camminano insieme, condividono sogni e responsabilità, e sono solidali.

Il vice presidente nazionale Giancarlo Giambarresi ha sottolineato l’importanza della realizzazione del progetto “Dream Ap”, definendolo fondamentale per l’inclusione lavorativa dei giovani con sindrome down.

Dopo il primo panel di lavori, moderato da Roberto Natale, direttore Rai Sostenibilità, si sono succeduti gli interventi di Fra’ Marco Moroni, custode del Sacro Convento; Federico Malizia, presidente Confindustria Umbria sezione Perugia; Vincenzo Di Santi, presidente…