La Sindaca Proietti Deve Fare Chiarezza: Il Futuro di Assisi in Bilico

Assisi è in attesa di risposte. Il 30 luglio, il prossimo Consiglio Comunale si riunirà per discutere il Documento Unico di Programmazione (DUP), un atto che riflette le intenzioni e le direzioni politiche dell’amministrazione attuale. Tuttavia, la situazione politica attuale solleva dubbi sulla sua applicabilità.

La sindaca Proietti è al centro di queste incertezze. Da settimane, non ha ancora chiarito se si candiderà o meno alla Regione. Questa indecisione potrebbe lasciare il DUP, e di conseguenza Assisi, in uno stato di limbo.

Se la sindaca Proietti dovesse decidere di candidarsi, il DUP che presenterà potrebbe non essere portato avanti. Questo potrebbe portare Assisi in un clima di instabilità pre-elettorale, una situazione che la città non può permettersi, considerando sia l’ordinaria amministrazione che i prossimi grandi eventi, come il Giubileo.

È quindi fondamentale che la sindaca Proietti faccia chiarezza sulla sua posizione. Assisi, prima di essere una città del mondo, deve rimanere un punto di riferimento per i suoi abitanti. La responsabilità di garantire questo ricade sull’amministrazione attuale.

Il Consiglio Comunale del 30 luglio rappresenta un momento cruciale per la città. Sarà l’occasione per esaminare attentamente le direzioni politiche proposte e per valutare il futuro di Assisi. La città merita chiarezza e stabilità, e la sindaca Proietti ha il dovere di fornire entrambe.

In conclusione, mentre Assisi si prepara per il Consiglio Comunale del 30 luglio, gli occhi sono puntati sulla sindaca Proietti. La sua decisione avrà un impatto significativo sul futuro della città. Per il bene di Assisi, è tempo che la sindaca faccia chiarezza.

di Alessandro Luigi Mencarelli