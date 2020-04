Scrivi in redazione

Morte di Sepùlveda, sindaco di Assisi, “rimarrà nei nostri cuori”

Profondo cordoglio è espresso dal sindaco Stefania Proietti per la scomparsa per coronavirus dello scrittore cileno Luis Sepùlveda che il 15 maggio dell’anno scorso aveva presentato al Teatro Lyrick il suo ultimo libro “Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa”.

“Abbiamo vissuto una giornata intensa – ha ricordato il sindaco – con il Lyrick stracolmo di studenti e poi di cittadini che hanno ascoltato con attenzione e coinvolgimento le parole del grande scrittore.

Che con grande generosità aveva firmato ogni suo libro e non si era risparmiato per i tantissimi lettori che avevano potuto conoscerlo in quella occasione.

E’ stata una grande emozione aver trascorso del tempo con lui e sua moglie, abbiamo parlato della sua attività, dei suoi libri e della sua straordinaria vita di avventura, cultura e impegno sociale e politico. Rimarrà nei nostri cuori, soprattutto dei tanti bambini e dei più giovani”.

Nel pomeriggio di quel giorno Sepùlveda visitò il Palazzo Comunale e firmò il libro d’onore degli ospiti della Città.