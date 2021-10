Chiama o scrivi in redazione

Progressisti #21 Sinistra per Assisi si congratula con la Proietti

Progressisti #21 si congratula con il nuovo sindaco di Assisi, Stefania Proietti, con il vice sindaco Valter Stoppini e con tutta la coalizione di centrosinistra per la vittoria alle elezioni.

Fonte: Ettore Anselmo

La programmazione, la progettualità e la visione portata avanti dal centrosinistra in questi anni di governo della città ha portato a questo importante risultato. Siamo fieri di aver coinvolto molti e molte giovani e il risultato ottenuto con le loro preferenze è la dimostrazione che una nuova classe politica sta crescendo e presto sarà pronta a mettersi al servizio di Assisi.

Nei prossimi anni lavoreremo anche per essere vicini ai cittadini e alle cittadine. Siamo sempre stati in mezzo alle persone e sempre lo saremo. Infine, grazie, davvero, a ogni persona che ci ha accompagnato in questo percorso: il vostro aiuto, il vostro appoggio, le vostre idee e la vostra energia hanno reso quest’avventura indimenticabile.

Nei prossimi cinque anni Noi ci saremo e lavoreremo insieme alle forze di centro sinistra per dare alla nostra città un governo efficiente e solidale e per consolidare una proposta politica di coalizione progressista larga e plurale che metta alla base dell’azione politica alcuni principi fondamentali: la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche che li riguardano e la ferma attenzione alla trasparenza nell’espletamento dell’attività politica.