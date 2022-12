Assegnato alla biblioteca comunale il marchio “Umbria culture for family”

La biblioteca comunale di Assisi si può fregiare del marchio “Umbria culture for family” condividendo così in pieno il progetto della Regione, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che intende rendere il più possibile “a misura di famiglia” i luoghi della cultura.

“Un riconoscimento molto significativo – spiega l’assessore alla cultura Veronica Cavallucci – perché questa certificazione rafforza la linea adottata da tempo dalla nostra biblioteca, e cioè rendere più accogliente i locali garantendo servizi e spazi anche per i più piccoli. Il marchio “Umbria culture for family” è un ulteriore attestato che dà atto dell’impegno e della passione con cui si gestisce la biblioteca comunale, luogo per la cultura e della cultura per eccellenza”.

“Va ricordato che ad Assisi è stato ideato e coltivato il progetto Nati per leggere, una pietà miliare della pedagogia infantile – conclude l’assessore – e questo ennesimo riconoscimento rappresenta un vanto per l’amministrazione con la certezza che coloro che lavorano nella biblioteca comunale continueranno con il massimo impegno a darsi da fare per rendere questo servizio più diffuso nella comunità facendo rete e scambiando sinergie con tutti gli altri operatori culturali del territorio”.