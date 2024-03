Assisi, al Lyrick arriva lo spettacolo “7 spose per 7 fratelli”

La storia per intere generazioni, sul palco Diana Del Bufalo e Baz

A chiudere il mese di marzo del Teatro Lyrick di Assisi martedì 19 e mercoledì 20 alle 21.15 sarà “7 spose per 7 fratelli” di Lawrence Kasha & David Landay, con Diana Del Bufalo e Baz, regia di Luciano Cannito e direzione musicale di Peppe Vessicchio.

L’appuntamento in cartellone per la stagione “Scopriamo le carte” promossa dall’associazione culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi.

In scena – Siamo nell’Oregon del 1850, in una fattoria tra le montagne vivono i sette fratelli Pontipee. Adamo il fratello maggiore, si rende conto che è arrivata l’ora di trovare una moglie che si occupi della casa e della cucina. Conosce Milly, la cameriera della locanda del villaggio e tra i due scocca il colpo di fulmine, si sposano e partono per la fattoria. Arrivati a casa Pontipee, Milly ha la sgradita sorpresa, scopre che dovrà prendersi cura non solo del marito, ma anche dei suoi fratelli, sei rozzi montanari rissosi e refrattari all’igiene personale e alle buone maniere. Milly mette in riga i sei ragazzi e vedendoli migliorare grazie alle sue cure, comincia segretamente a progettare di unire i sei cognati con le sue amiche del paese.

Prevendite: circuiti TicketItalia e TicketOne

Sito ufficiale www.teatrolyrick.com