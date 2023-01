Ad Assisi epifania fra re magi, befane e zampognari

L’arrivo dei Re Magi, la discesa della Befana dal monte Subasio e dalla Torre del Popolo, gli zampognari per le vie del centro con i tradizionali suoni natalizi, il suggestivo presepe vivente di San Gregorio, il concerto del Coro dei Cantori di Assisi, musei aperti con visite guidate e persino un gioco a squadre con caccia al tesoro all’interno della Pinacoteca comunale.

Sarà un’Epifania ricca di eventi ad Assisi, a chiusura di festività natalizie che hanno fatto registrare un vero e proprio record di turisti da tutta Italia e dall’estero (+35% rispetto al 2019, solo nella settimana del Natale, con numeri in crescita tra fine dicembre e gennaio), attratti non solo dalla bellezza della città, ma anche da un ricco programma di iniziative che ha attirato l’attenzione di un pubblico trasversale.

Intanto anche per questo fine settimana che si preannuncia in linea con quelli di dicembre di affollamento di turisti e visitatori, l’amministrazione comunale ha previsto la navetta gratuita che parte dal parcheggio della stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli e, toccando tutti i parcheggi della città (Mojano, Giovanni Paolo II, Porta Nuova e Piazza Matteotti), arriva fino al centro storico; il passaggio della navetta è contemplato ogni mezz’ora, dalle 11 alle 19, nei giorni 5, 6 e 7 gennaio.

Vediamo ora il programma delle iniziative.

Il 6 gennaio si comincia alle 14.30 a Rivotorto (spazi esterni Pro loco) per la discesa della Befana in parapendio dal monte Subasio, con calze in dono ai bambini presenti. Alle 15 visita guidata ai suggestivi monumenti di epoca romana di Assisi: Foro romano, Domus del Lanario, Anfiteatro, Tempio di Minerva. Alle 15.30, a Santa Maria degli Angeli, l’arrivo dei Re Magi, con sfilata dal Palazzo del Capitano del Perdono al sagrato della Basilica.

Alle 16.30 la Befana scenderà dalla Torre del Popolo, in piazza del Comune, con dolciumi e calze per i più piccoli. Special guest l’attrice Liliana Fiorelli, che sarà la voce narrante dell’evento.

Alle 17, a Palazzo Vallemani, “Zampognari in cattedra”, lezione-concerto con racconti e strumenti della musica del Natale.

Dalle 17.30 alle 19.30, nel borgo di San Gregorio, suggestivo presepe vivente messo in scena da oltre 180 figuranti, con sfilata dei personaggi e arrivo dei Re Magi.

Alle 18, Zampognari per le vie del centro di Assisi, evocheranno musiche e atmosfere natalizie. Alle 21, nella cattedrale di San Rufino, concerto dell’Epifania del Coro dei Cantori di Assisi.

Il 7 gennaio, alle 12, visita guidata alle Domus romane del Lanario e di Properzio, mentre alle 16, alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, alla Porziuncola e al suo museo. Alle 18.30, nella chiesa di San Leonardo, concerto dedicato al liuto “Il principe degli strumenti”, a cura dell’Accademia d’Arti antiche Resonars.

L’8 gennaio grande chiusura, fra arte, cultura e divertimento in Pinacoteca comunale, con “A Christmas Gothic Game”, un gioco a squadre a metà tra una grande caccia al tesoro e una escape room dalle sfumature gotiche.

Sempre aperta, a Palazzo Monte Frumentario, la Casa di Babbo Natale, dove è già arrivata la Befana con la scopa volante e un serie di aiutanti che propongono laboratori ludici e animazione per bambini. Ingresso gratuito, il 4 e 5 gennaio solo dalle 15 alle 19, dal 6 all’8 aperto anche al mattino dalle 10 alle 13. Attivo tutti i giorni, dalle 10 alle 19, il caratteristico Trenino del Natale, per un tour emozionale del centro storco di Assisi, con partenza ogni trenta minuti da piazza del Comune. Sempre accese, dalle ore 17, fino al termine delle festività natalizie, le suggestive illuminazioni scenografiche e architetturali su principali chiese e monumenti della città.

Il programma completo degli eventi è su: www.nataleassisi.it. Per informazioni ed eventuali prenotazioni: 075 8138680.

In considerazione dell’alto afflusso di persone per il primo week end del nuovo anno, si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità nei giorni festivi e prefestivi.

Il 6 l’8 gennaio in CORSO MAZZINI è stato disposto il divieto di circolazione e sosta dalle 11 alle 19 per tutti i veicoli (con le dovute eccezioni dei residenti, di coloro che sono diretti agli alberghi e alle farmacie, del servizio di trasporto pubblico, dei proprietari di immobili nelle vie limitrofe). In VIA SANT’AGNESE il senso unico di circolazione discendente dalle 11 alle 19. Divieto di circolazione in PIAZZA DEL COMUNE, sempre dalle 11 alle 19 ad eccezione dei mezzi di soccorso, i mezzi delle forze dell’ordine e del sevizio pubblico di trasporto da piazza (taxi e Ncc) e del Trenino di Natale.

Nei giorni prefestivi, il 5 e il 7 gennaio, in CORSO MAZZINI divieto di circolazione e sosta dalle 12:30 alle 19, per tutti i veicoli con le eccezioni di cui sopra; stesso senso unico di circolazione, dalle 12.30 alle 19 , in VIA SANT’AGNESE e in PIAZZA DEL COMUNE divieto di circolazione dalle 12:30 alle 19, per tutti i veicoli con le solite eccezioni.

A SANTA MARIA DEGLI ANGELI, in via Patrono D’Italia, dall’intersezione con Via Los Angeles all’intersezione con Via Protomartiri Francescani, divieto di circolazione dalle 10 alle 20 il giorno 6 gennaio, mentre il 5, il 7 e l’8 gennaio il divieto di circolazione rispetterà i seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.